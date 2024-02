Fedez, nuova operazione. E telecamere accese sul tumore

Telecamere accese sul tumore al pancreas

Le anticipazione di "The Ferragnez"

La serie – Quante puntate?

Il concerto benefico Love Mi

Nuova operazione perdopo quella per il tumore al pancreas , argomento su cui indugiano le telecamere della seconda stagione di “”. Federico Lucia, questo il vero nome dell’artista, si è sottoposto a un nuovo intervento che svela solo oggi. Tramite alcune storie postate su Instagram il cantante ha tranquillizzato i fan e spiegando che si è trattato solo di correggere un. “Oggi sono molto felice,. Non ve lo avevo raccontato, ma mi son dovuto far riaprire una parte della cicatrice che avevo in pancia” racconta.E aggiunge: “Ho dovuto sistemare il segno dell’operazione durante la quale mi si erano, avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una”. L’intervento per la rimozione del tumore al pancreas , a cui si è sottoposto circa un anno fa, fa parte del racconto della nuova serie “The Ferragnez”, in arrivo dalin esclusiva solo su Prime Video.Lo show non-fiction italiano ancora una volta regalerà ai fan della coppia uno sguardodella quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni, in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme.Secondo quando rivela il trailer appena pubblicato, nella seconda stagione della serie, le telecamere non si sono spente nemmeno in circostanzecome, appunto, la scoperta del rapper di avere un tumore al pancreas. Nel trailer si vede il cantante disperato nello studio dell'oncologo, probabilmente appena ha ricevuto la terribile diagnosi, poi in ospedale con Chiara durante il ricovero. “” le parole dell'artista. In questa seconda stagione, oltre alla malattia del rapper e alla paura della morte, c’è spazio per le nuove sfide professionali dell'imprenditrice digitale,, i giochi con il primogenito Leone e anche i primi passi della piccola Vittoria.“Propositi per questa nuova stagione: immergermida quelle che è stata la mia storia”, premette la voce di Chiara Ferragni nel trailer, mentre nelle immagini si cala giù da un palazzo con una squadra acrobatica.Poi un accenno al Festival di Sanremo che nei rumors avrebbe scatenato la crisi : pochi frame che immortalano l’Ariston ed ecco apparire i due impegnati in una seduta di. “Non tiriamo neanche fuori questo argomento” avverte lei. E Fedez: “E allora non parliamo di un c*o, che c*o siamo qua a fare?”. Poi il momento più drammatico,di tumore al pancreas per il cantante. “Sei tu che”, dice alla moglie in lacrime prima dell'operazione, nella stanza dell'ospedale, "non devi piangere”. E ancora il rapper che dall'analista ammette: “”. Ma ci sono anche i sorrisi e i momenti di ilarità con i bambini, un brindisi romantico e il messaggio finale del cantante: “, non siamo mai stati più uniti di così”.Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, la seconda stagione di “ The Ferragnez - La serie ”, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con iepisodi il 18 maggio, per poi concludersi ilcon gli ultimi tre. Dopo l'estate arriverà, sempre in esclusiva su Prime Video, “”, un episodio speciale che segue l’imprenditrice nella sua avventura come co-conduttrice al 73esimo Festival di Sanremo , tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.Ilil rapper sarà l'anima della nuova edizione del concerto benefico ”, da piazza Duomo a Milano, in onda in diretta su Italia 1 dalle 19. Anche quest’anno gli ingredienti saranno gli stessi: tanta voglia di fare musica, di divertirsi insieme e il desiderio di fare del bene.La, infatti, che avverrà tramite il numero solidale e il sito della Fondazione Fedez, sosterrà l’ Associazione Andrea Tudisco Odv . Si tratta di una realtà che da oltre 25 anni opera con l’obiettivo di garantire ildei bambini provenienti da ogni parte del mondo che, non potendo essere assistiti adeguatamente nelle strutture ospedaliere della propria città di residenza, hanno bisogno di essere curati neidegli ospedali di Roma. L’associazione offre gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie, permettendo così al bambino di “vivere” la malattia attraversodella famiglia e della comunità. Fornisce, inoltre, gratuitamente ilnei reparti pediatrici dei principali ospedali romani. Il concerto è organizzato da “Doom Entertainment”, in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. La serata evento sarà condotta da, mentresarà l’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, e dalle ore 18 seguirà la prima parte del concerto in onda in esclusiva solo su Mediaset Infinity.