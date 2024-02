Fernanda Wittgens, la storia della prima direttrice della Pinacoteca di Brera diventa un film tv

è stata ladella Pinacoteca di Brera, oltre che lain Italia a ricoprire ildi un importante museo o galleria. Ora la sua storia diventa un film. Va in ondasu Raiuno “Fernanda”, ildiretto da Maurizio Zaccaro e interpretato da Matilde Gioli , Eduardo Valdarnini, Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Beggio e Lavinia Guglielman. Il film, una coproduzione Rai Fiction-Red Film, è sceneggiato da Dario Carraturo e Guglielmo Finazzer, con la collaborazione del regista e si avvale della direzione della fotografia di, del montaggio di Alessandra Clemente, delle scenografie di Luca Gobbi, delle musiche di Paolo Vivaldi edite da Rai Com e dei costumi di Laura Costantini.Nei panni di Fernanda Wittgens, critica d'arte, storica dell'arte, museologa e docente italiana che dal 2014 è una Giusta tra le Nazioni, c’è l’attrice. “È stato un lavoro impegnativo” sono le parole di Gioli durante la conferenza stampa di presentazione del film. “È stata la prima volta per me sia, così presente, sia dare vita, voce e corpo a una donna realmente esistita. Ho iniziato subito un mio dialogo immaginario con Fernanda, in cui le ho promesso di rimanere ile di non offenderla in nessun modo, di rispettare quello che lei è stata con gli strumenti che avevo” dice Gioli. E spiega: “Sono state fondamentali lesu cui ci siamo basati, soprattutto ‘L’allodola’ di Giovanna Ginex, che è stata presente anche sul set, come sono state fondamentali informazioni su chi fosse veramente Fernanda: come parlava, con che tono di voce, che espressioni faceva, come camminava, come si pettinava. C’è stato un lavoro incredibile dietro per diventare veramente Fernanda”.Il film è, infatti, un tuffo nella Storia degli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento. Racconta la storia di una giovane donna sovrintendente, quasi sconosciuta al grande pubblico pubblico, e al tempo stesso è una storia di, Resistenza, impegno civile,. Fernanda Wittgens è stata la prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne in Italia a ricoprire un ruolo così prestigioso. Fin da bambina trascorreva le domeniche visitando i musei di una Milano di inizio Novecento in compagnia del padre Adolfo. Il coronamento del suo sogno è reso possibile dall’incontro nel 1928 con, storico direttore della Pinacoteca di Brera. Un incontro che le cambia la vita: viene assunta come “” e quando Ettore Modigliani viene sollevato da ogni incarico in quanto antifascista, Fernanda prende il suo posto diventando la prima donna a ricoprire un ruolo così importante nella Pinacoteca e nella Storia. Pochi anni dopo, l’Italia entra in guerra edella galleria dai bombardamenti diventa un imperativo: nel giugno del 1940, Fernanda partecipa al primo trasloco di alcune delle opere ospitate in Pinacoteca. Quindi, si impegna in un qualcosa di ancora più rischioso: all’oscuro anche della sua famiglia, contribuisce a far espatriare in Svizzera centinaia di ebrei destinati al campo di concentramento . Ma è proprio da un giovane collaborazionista che viene tradita e arrestata insieme alle sue amiche e collaboratrici. Viene condannata a quattro anni di carcere, poi ridotto a uno, ma la guerra è agli sgoccioli…“In Fernanda c’era tanto buono,, una straordinaria donna che ha pensato non solo a salvare l’arte, ma anche a salvare un mondo che era nella catastrofe pura, un mondo che è finito nel buio e che non dovrà più tornare nel buio” sono le dichiarazioni di, direttrice di Rai Fiction, nel corso della presentazione del film, dove più volte ha ribadito un concetto importante: “Fernanda è stata un’eroina perché hae hadalla persecuzione nazifascista ”.