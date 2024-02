Gf Vip 7, dopo la battaglia contro il tumore al seno Carolina Marconi torna nella Casa più spiata d'Italia

Chi è Carolina Marconi

Sta bene ed è pronta per una nuova avventura: Carolina Marconi (44 anni), attrice e showgirl di origini venezuelane è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che nel corso delladel reality – in onda su Canale 5in prima serata – entra nella Casa più spiata d’Italia . O meglio ritorna visto che partecipò alnel 2004. Ma prima di varcare la famosa porta rossa ha salutato i fan aggiornandoli sullevisto che la showgirl da più di un anno e mezzo combatte contro il tumore al seno, malattia che ha sempre affrontato con coraggio e con il sorriso e a novembre scorso ha sconfitto anche se continua, ovviamente, a farsi periodici controlli.la Tac è perfetta, così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi ha hanno sentito fino al nono piano” ha scritto in un post su Instagram dove è seguita da oltre 350mila follower. Come sempre, la showgirl e imprenditrice – a maggio 2016 ha aperto lo store d’abbigliamento “” a Ponte Milvio a Roma, avendo già da tre anni la linea di calzature "Le Markol" – ha raccontato tutte le emozioni vissute prima, durante e dopo le visite. “”, ha scritto su Instagram spiegando di essere sparita dai social perché stava vivendo giorni di ansia per i vari controlli (Tac, mammografia, ecc). “Ricordo la mattina in cui ho fatto la Tac Body,. Ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le. Mentre ero seduta lì, su quella sedia, in quella stanza d'ospedale a effettuare i controlli, ripensavo alla mia vacanza, fatta con le persone che amo. Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato affinché andasse tutto bene e ho detto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa” ha raccontato nel post.Il momento di maggiore tensione quando l’infermiera l’ha chiamata. “’Carolina, tocca a te’ ha poi sussurrato l'infermiera., allora ho fatto un bel respiro, sono riuscita a trattenere le lacrime, e con coraggio sono entrata in quella sala fredda, che sembrava una cella frigorifera.. Mi chiedevo: ‘Un'altra volta qui?’ Ma subito il mio pensiero positivo prendeva il sopravvento: ‘Dopo farò una bella colazione con il cornetto vegano e un bel cappuccino caldo’. Mi sono sdraiata, ho chiuso gli occhi e mi sono detta: ‘Dai, Carolina, fatti forza'. Beh, venerdì ho sentito l'oncologo e fortunatamente è tutto ok.e voglio condividere questo mio momento, questa mia piccola grande felicità con tutti voi. Vi voglio bene”, ha concluso Marconi.Carolina Marconi è nata a Caracas, il 14 aprile 1978, ma è cresciuta in Italia. Si è diplomata al liceo linguistico di Colleferro, in provincia di Roma. Da sempre appassionata di tv, inizia la sua carriera nel 1997 come valletta di “”. La carriera nel mondo televisivo continua con programmi come “I cervelloni” e “Stasera pago” io e alterna il ruolo da showgirl a quello di conduttrice. La popolarità arriva nel 2004 quando partecipa aldi Barbara D’Urso risultando una delle concorrenti più amate. Il reality le porta anche l’amore, tanto che inizia una relazione con disc jockeyche, però, non durerà molto. Si mette alla prova come attrice recitando in “”, “Baciati dall’amore” e nella commedia “Matrimonio al Sud”. La donna è anche una grande appassionata di moda e nel 2013 ha iniziato a disegnare scarpe e a lanciare le sue linee fashion fino ad aprire un negozio a Roma, “Aloha” .Dal 2014 è legata sentimentalmente a, ex calciatore che ha militato nel Lecce nel Piacenza, nato a Roma l'8 aprile 1982. I due non sono sposati, ma nei loro progetti c'è une la volontà di creare una vera famiglia. Il periodo della malattia, infatti, li ha uniti molto ed entrambi vorrebbero un. Alla Marconi, però, come ha raccontato sui social, le è stata negata la possibilità di adottare un figlio per via del tumore e al momento ha poche possibilità di restare incinta viste le cure ormonali a cui si sta sottoponendo. Al settimanale “Chi” aveva dichiarato di aver congelato un ovulo.