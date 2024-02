I Ferragnez sono tornati. Ma c'è anche il Tapiro per Fedez

La coppia e la piattaforma streaming

sono tornati. Da Dubai con un Tapiro d’oro, ma non solo. Chiara Ferragni e Fedez (Federico Lucia) di nuovo su Prime Video con la seconda stagione di “The Ferragnez – La serie”. La piattaforma streaming Prime Video, svelando il poster ufficiale e la data di uscita dello, riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez.Le prime quattro puntate debuttano il, altre tre il 25 maggio. Inoltre, è previsto (e super atteso) undedicato al Festival di Sanremo, disponibile dopo l’estate. La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, racconta il loro mondo professionale e privato, e la loro, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria. Un focus, poi, sull’avventura sanremese dell’imprenditrice nei panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus che la vorrebbe anche per l’edizione 2024 del festival. Tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico ci sarà spazio anche la presunta crisi matrimoniale scoppiata dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical?Domanda che si fanno i milioni di fan, curiosi di scoprire di più sulla coppia più celebre del panorama contemporaneo. I diretti interessati, per adesso, rispondono con scatti di tutt’altra natura: nelle locandine del programma posano, sensuali e potenti. E’ questa l’immagine che lanciano ai(lei 29,1 milioni di follower su Instagram, lui 14,7 milioni). E con un messaggio social congiunto promettono un “”.Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; è stata una dei giudici della prima stagione di “”, fashion contest condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, e protagonista del documentario “Chiara Ferragni Unposted”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Prime Video.Fedez è un imprenditore e artista con all'attivo oltre. Il rapper è brand ambassador di Prime Video, il primo a rivestire questa carica in Europa. E’ stato protagonista della prima stagione di “Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo” ed èdel grande successo “Lol - Chi ride è fuori”.Grazie allo show “”, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie a un accesso esclusivo aldella loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Dopo il successo della prima stagione, i due tornano per raccontare, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.Nella prima stagione , il pubblico ha visto la giovane famiglia che lotta con passione per far avverare i propri sogni e condivide momenti intimi senza filtri, a partire dallache è il filo conduttore delle otto puntate. Il racconto è ambientato tra: il milanese si prepara per la partecipazione a Sanremo 2021 (che lo vedrà in coppia con Francesca Michielin arrivare secondo con il brano “Chiamami per nome”), mentre l’imprenditrice ha il pancione. Infatti, è alle prese con la sua seconda gravidanza : la piccola Vittoria è nata il 23 marzo 2021.E la seconda stagione? Oltre a capire meglio se la coppia è in crisi o meno, se veramente a Sanremo 2022 hanno discusso per l’ormai famoso bacio con Rosa Chemical, è probabile che venga raccontata anche ladi Federico Lucia. Nel marzo 2022, dopo aver annunciato sui social di avere un, il cantante si è sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore al pancreas di tipo neuroendocrino. Probabile, poi, la questione salute mentale sempre dell'artista. Dopo Sanremo 2023, infatti, il cantante è rimasto off-line per qualche tempo facendo preoccupare i fan e alimentando le voci della presunta crisi. Ha poi spiegato che dalla scoperta del tumore, “” ha avuto problemi di salute mentale che, però, ha trascurato curandosi solo con psicofarmaci. Un antidepressivo sbagliato, poi, gli ha provocatodal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocargli dei tic nervosi alla bocca.In attesa di curiosare dal buco della serratura di casa Ferragnez, per la coppia social è un Tapiro da parte di “”. La consegna nella puntata di lunedì 17 aprile del tg satirico di Canale 5. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro, l’ottavo della carriera, a Fedez per lacon la moglie e figli. “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘’? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”, chiede il tapiroforo di Striscia.. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù” la risposta di Federico Lucia. E sulle spese pazze durante il soggiorno nella città degli Emirati Arabi Uniti, molto contestate sui social, il cantante aggiunge: “Uno può”. Nega, invece, di avere problemi con, amico e co-conduttore - ma da qualche tempo scomparso - del podcast “ Muschio Selvaggio ”. “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei mieic’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me. Mi aiuta parlare con altre persone” le parole del rapper.