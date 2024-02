Il tiktoker Shamzy e il potere della risata: "La vita è buffa, solo che non lo notiamo abbastanza"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Raimo (@shamzy__)

Dalla promozione dei percorsi di studio universitari alla sensibilizzazione sull’ educazione sessuale passando per divertenti e irriverenti sketch comici, ilinvita tutti a casa sua., in arte Shamzy, 22 anni di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze,(ore 21) sarà di scena alla Tuscany Hall di Firenze con il suo spettacolo “”, esilaranti gag che lo hanno già incoronato uno dei più tiktoker italiani con oltre 1,6 milioni di follower.“Tutti, grandi e piccini. E’ uno spettacolo quasi autobiografico, un racconto a cuore aperto, un’occasione per incontrare dal vivo quanti mi seguono e, perché, no anche quelli che fino a oggi non mi conoscevano”.“Nel 2019 per puro divertimento non avrei mai pensato di ritrovarmi tutto questo seguito. Mi è sempre piaciuto riuscire a strappare un sorriso a qualcuno, credo sia la cosa più gratificante che esista. Il mio percorso sui social è iniziato per condividere la creatività e trasmettere questa positività . Quando ho visto che i video piacevano allora ho iniziato a lavorarci seriamente e con costanza puntando molto sulle scenette comiche”.“Racconto quello che mi capita, quello che vedo. I primi personaggi sono Franco ed Enrico, una coppia di amici toscani che spesso si trovano all’estero e fanno continui paragoni con la loro realtà quotidiana, mentre Gina e Tiziana, anche loro toscane ed amiche, si trovano dal parrucchiere, dall’estetista, parlano al telefono e la conversazione verte sulle classiche chiacchiere tra donne. Sono gag per far evadere la mente delle persone dalla ‘pesantezza’ della routine di tutti i giorni. La vita è buffa, solo che non lo notiamo abbastanza o non ne ridiamo abbastanza”.“I Pov sono categorie di video molto popolari su TikTok nei quali ci si immedesima in una situazione o in una persona. Sono video di alcune tipologie di persone, stigmatizzare nei loro atteggiamenti e portare all’estremo. Per esempio un video che sta piacendo molto è quello del vegano che rappresento secondo stereotipi e luoghi comuni. Uno degli ultimi Pov riguarda il cittadino che riceve la bolletta del gas, della luce, visti i rincari. E’ un modo per strappare una risata su un problema che abbiamo tutti”.“Sì ho collaborato alla campagna al diritto allo studio per far conoscere e facilitare l’accesso ai percorsi di studio universitari promossa dalla Regione Toscana e Giovanisì, finanziata dal Fondo Sociale Europeo e affidata all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. Con la mia ironia ho raccontato l’importanza della formazione universitaria e dei benefici che si possono ottenere gratuitamente quali la borsa di studio, il servizio ristorazione e il posto alloggio all’interno delle strutture del Dsu Toscana”.“Sì collaborando con il brand di preservativi Control. Di educazione sessuale se ne parla poco e i social sono importanti per diffondere una maggiore cultura sul tema”.“Il comico? Non lo so ancora, sicuramente continuare su questa strada”.“La mia spalla ideale risponde al nome di Maurizio battista, per me il comico più divertente che c’è in Italia. Mi piacciono anche i toscani Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini, seguo molto Eleazaro Rossi, arrivato in questa stagione a ‘Le Iene’. E tra gli stranieri, l’americano Andrew Schulz, molto tagliente e diretto”.