Kit Connor, il protagonista di Heartstopper, fa coming out: "Mi avete costretto"

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye — Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022

"Avete perso il senso stesso della serie"

Tutta la vicinanza dei suoi colleghi

è stato costretto a. Il protagonista della serieha fatto discutere moltissimi fan che volevano capire quale fosse il suo. Nella serie l’attore interpretaun ragazzo che fa amicizia con Charlie Spring con cui poi comincia una relazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è arrivata quando hanno cominciato a circolare delle foto in cui l’attore era, la sua co-protagonista di A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow. Dopo quella foto, infatti, sono arrivate diverse accuse ditecnica di marketing per la narrativa e l'intrattenimento in cui i creatori alludono, ma poi non descrivono, storie d'amore tra persone dello stesso sesso oA settembre Kit aveva abbandonato Twitter definendo l'app come "sciocca". Da quel momento sul suo profilo non erano apparsi più messaggi fino a questi giorni quando la star ha rivelato la suapubblicamente riportando di essere stato costretto a farlo sul suo profilo Twitter: "Ritorno per un minuto.Congratulazioni perda solo. Penso che alcuni di voi abbiano perso il senso stesso della serie. Ciao". La serie tv in questione si basa su una graphic novel creata dae racconta anche di questo, incentrandosi sulla storia di Nick e Charlie, due ragazzi che cercano di definire la propria identità attraverso la loro amicizia.Le parole di Kit sono state accolte con calore da diverse persone, che hanno preso le sue difese e hanno mostrato la loro vicinanza. Proprio laè stata una delle prime a rispondere al tweet di Kit dicendogli che: "Non capisco davvero come le persone possano guardare Heartstopper e poi passare il loro tempo a speculare sulla sessualità del prossimo,. Spero che tutte quelle persone siano imbarazzate come non mai. Kit sei fantastico". Ancheche interpreta Darcy in Heartstopper, ha risposto: "Ti voglio bene, mi dispiace che questa situazione sia stata così disgustosamente dura per te. Sei stato trattato davvero ingiustamente." Visto il successo di Heartstopper, e il successivo rinnovo per altre due stagioni, speriamo di riscontrare un certo tipo di sensibilità all'interno del suo pubblico, che in questo caso è mancata del tutto.