Love Mi 2023, Fedez torna con il concerto nel segno della beneficenza

Beneficenza: l'Associazione Andrea Tudisco OdV

Musica, i 30 artisti del Love Mi 2023

Il concerto in tv e radio

Tutto pronto a Milano per il “ Love Mi 2023 ”, il grande concerto benefico promosso da Fedez. Per il secondo anno consecutivo , in piazza del Duomo, nel capoluogo lombardo, è di scena il binomio grande musica e solidarietà.Il concerto-evento,, è ideato dal rapper di “Vorrei ma non posto” ed è organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. L’appuntamento è dalle 18 in poi e su Italia 1 è possibile seguirlo(e anche su Radio 105).L'evento anche quest'anno è legato a una raccolta fondi tramite il(attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l'che, da 26 anni, opera con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.La realtà è nata nel 1997 per onorare la memoria del, un bambino vivace e socievole a cui cinque anni prima era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica. Durante il ricovero in ospedale Andrea chiese alladi aiutare i genitori del bambino che stava nel letto accanto, che venivano da lontano e non avevano un posto per dormire. In breve tempo, loro casa diventò un punto di riferimento per molti genitori dei piccoli ricoverati negli ospedali pediatrici romani. Anche i loro amici iniziarono a imitarli mettendo a disposizione le proprie case. Così, a seguito della scomparsa prematura del piccolo Andrea, Fiorella decise di investire tutte le sue energie nelladi una vera e propria casa a disposizione di tutti, dando vita all’associazione che oggi è attiva in 13 reparti di oncologia pediatrica.“Sonodi essere andato nella sede dell’Associazione, è stato emozionante incontrare i loro piccoli ospiti, le loro famiglie e aver avuto l’occasione di conoscere le persone che hanno dato vita a questa realtà” è il commento di Federico Lucia che nei mesi scorsi ha fatto visitaa Roma che ospita famiglie e bambini con gravi patologie, costretti a lasciare il proprio luogo di origine per curarsi nei reparti specializzati degli ospedali della capitale. “Con questo atto Fedez dimostra una sensibilità grande nei confronti di tanti bambini e di tante famiglie, costretti a lasciare la propria terra per avere una speranza di guarigione” sono le parole di, presidente dell’ Associazione Andrea Tudisco.Il grande spettacolo milanese vededi prim’ordine. Ben trenta gli artisti che ‘scalderanno’ la serata milanese con le loro grandi hit. Ci saranno gli, il cantante che dopo il successo di “Comunisti col rolex” si era allontanato da Fedez per beghe di lavoro per poi riappacificarsi qualche tempo fa. Sarà presente, l’artista ligure sulla cresta dell’onda, prima grazie al successo virale della hit “Bellissima” e oggi di nuovo in vetta alle classifiche grazie a “Mon Amour” . Erano tre anni che una donna non raggiungeva la numero uno nella chart Fimi dei singoli più venduti in Italia, l’ultima volta era stata con “Bando” di, che sarà presente al Love Mi.Ci sarà poi, il rapper lombardo amatissimo dalla Generazione Z che si presenterà sul palco sulla scia dell’enorme successo del disco “Sirio”, ancora in top 10 nella classifica degli album più venduti in Italia dopo oltre un anno. Presente Tananai , uno dei più stretti collaboratori di Fedez, con cui lo scorso anno ha firmato il tormentone “La Dolce Vita” (insieme a loro anche, tra gli ospiti del Love Mi). C’è grande attesa per l’arrivo di, rapper che ai ‘boomer’ potrebbe non dire nulla ma che è un vero e propriodella Generazione Z. Il suo ultimo disco, “”, ha superato i 30 milioni di streaming sulle piattaforme online, dopo essersi posizionato nella Top 10 della classifica globale di Spotify tra gli album di debutto, dopo essere stato alla numero uno di Apple Music dal giorno della pubblicazione e dopo che tutti i suoi singoli sono entrati nella top 100 di Spotify Italia.In tantissimi attendono ovviamente anche, la star della serie cult “ Mare fuori ” nonché autore e interprete del pezzo che fa da colonna sonora alla fiction dei record ("'O mar for") e del relativo disco d’esordio “”. Sul palco anche Francesca Michielin Achille Lauro , l’ex gieffino Andrea Damante, Clara, Capo Plaza, Fred de Palma, La Sad, l’ex vincitore di "Amici" Luigi Strangis, Massimo Pericolo, Speranza, Tedua, Gianmaria e Tony Effe. Si esibirà anche, concorrente dell’ultima edizione di “Amici”, il talent da cui è uscita vincitrice della categoria canto. La figlia d’arte con il suo “” sta spopolando e questa settimana il sui videoclip è il più visualizzato su YouTube.Tra i presenti, poi, Ava, VillaBanks, Il Pagante, che in questi giorni sono in radio con il nuovo singolo “”, e il producer Miles, che già aveva fatto scatenare piazza del Duomo lo scorso anno con il suo djset. Mistero sulla partecipazione di, che è stato confermato nel cast ma che nei giorni scorsi via social ha dichiarato di volersi chiamare fuori, dopo le polemiche scatenate dalle sue feroci critiche a Silvio Berlusconi Il concerto inizierà alle 18, così come la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione del tiktoker, e sarà trasmesso in simulcast su Radio 105. Dalle 19 si aprirà il live sucon la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni.