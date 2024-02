Madame indagata per falso green pass, Sanremo in bilico? Amadeus: "A oggi è in gara"

Madame e il Capodanno romano (con polemiche)

“A oggi, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”. Così Amadeus, durante la sua partecipazione al programma “The Flight” di Rtl 102.5, intervenendo comesulla vicenda che vede la cantante vicentina coinvolta nell’indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid . Amadeus precisa anche: “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli”. Madame , pseudonimo di Francesca Calearo (21 anni il prossimo 16 gennaio), è una cantante e rapper originaria di Vicenza. E’ diventata nota nel 2018 grazie al brano “” e ha poi partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 con “Voce”, pubblicato il 3 marzo 2021, testo con cui ha vinto il “” per la qualità musical-letteraria. Con “” Madame cantava un amore nei confronti di una donna per quella che è stata la seconda volta in 71anni di Festival in cui una cantante si è presentata all’Ariston con un brano declinato al femminile. “ Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne . Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti” disse nell’occasione l’artista. E all’inizio di dicembre, Amadeus ha annunciato la presenza di Madame anche a Sanremo 2023 , in programma al teatro Ariston dal, con il brano “”. Già al momento dell’annuncio del titolo c’è stato unvisto che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi “”. Il nuovo titolo “è stata unacondivisa con la direzione artistica” aveva spiegato l’entourage della cantante, confermando la versione della Rai e scacciando ogni tipo di polemica: “Non c’è stato nessun tipo di pressione”.Ora, però, Amadeus si ritrova una nuova ‘gatta da pelare’. Nei confronti di Madame,(1,5 milioni di ragazzi la seguono su TikTok e Instagram), viene ipotizzato ilnell'indagine che è stata avviata lo scorso febbraio e che ha portato già all'arresto di tre persone, di cui due medici, che avrebberofacendo ottenere ilai propri clienti. Un'accusa, quella di falso ideologico, che oltre a Madame riguarderebbe un'altra decina di persone: tra queste anche la campionessa del tennis, 30 anni. I nomi di Madame e della Giorgi figurano nelle liste di uno dei, ma non sono sue pazienti: potrebbero, sostengono gli inquirenti, essersi recate nello studio di Vicenza appositamente per ottenere il green pass senza essersi sottoposte alla profilassi., l'etichetta per la quale incide la rapper vicentina, messa sotto contratto quando aveva solamente 16 anni, fa sapere: “. Continuerà il lavoro con Madame nello sviluppo del progetto artistico”. Da parte della Rai, invece, nessuna presa di posizione ufficiale: trattandosi, per ora, di un'indagine e non di una condanna, a viale Mazzini si attenderà l'esito degli accertamenti per decidere sul da farsi. Difficile, però, che la giustizia faccia il suo corso prima dell'inizio della kermesse sanremese. Neldel Festival non si fa accenno a un obbligo di vaccino per i cantanti in gara e neppure nel codice etico della Rai (che comunque per Madame non verrebbe applicato, dal momento che non è sotto contratto con l'azienda). Nell’attesa di nuovi sviluppi, la diretta interessata resta in silenzio."Abbiamo appreso dell'indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame,del concerto di Capodanno al Circo Massimo '' non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo, che l'artista possa chiarire la sua posizione". Così l'assessore capitolino ai Grandi Eventi,, interviene sul caso che vede l'artista indagata per falso ideologico, confermando la sua presenza alla festa romana. Ma nella Capitale non tutti sono concordi ad averla tra gli ospiti della serata. "Con Madame sul palco,. In attesa che i fatti che stanno emergendo trovino conferma, sarebbe forse più opportuno, a tutela del Campidoglio e della stessa cantante, rinviarne la presenza al Concertone di Capodanno" è il pensiero della capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio,. E aggiunge: "Dopo la lotta contro il Covid e i tanti sacrifici fatti dagli italiani non possono passare messaggi equivoci sui vaccini".