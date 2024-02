Marco Mengoni, primo Water Equal Tour con Wami: negli stadi per il progetto in Tanzania

Mengoni, l'artista attento alle tematiche di sostenibilità ambientale

Sale l'attesa per MARCO NEGLI STADI , ilrealizzato con, ' l’acqua con una missione ': trasformare un gesto quotidiano in qualcosa che abbia un vero e proprio impatto positivo per il mondo. Un grande progetto, che bilanceràdi tutti coloro che parteciperanno alle tappe del tour di Marco Mengoni, e ha visto laper rendere questa preziosissima risorsa più accessibile.L’iniziativa sottolinea l’attenzione del cantautore alle tematiche di sostenibilità ambientale ; un lungo percorso di sensibilizzazione e impegno che negli anni lo ha visto protagonista con gesti concreti come l’realizzato – primo in Italia - cono il tour alla scoperta delle bellezze del nostro paese realizzato ade con la compensazione delle minime emissioni di CO2 necessarie.Ognidei concerti– il consumo giornaliero procapite in Italia–, per un totale di oltre 30 milioni di litri d’acqua. Il villaggio di Kiteto si trova nel nord della Tanzania, abitato dalle popolazioni Masai, in un distretto, dedito prevalentemente ad agricoltura e allevamento, in cui gran parte della popolazione; in alcune zone dell’area di Kiteto le famiglie impiegano più di tre ore per la sua raccolta, necessaria, non solo per questioni igieniche ma anche per le attività agricole che ne richiedono grandi quantitativi. Per questo motivo molte famiglie utilizzano fonti non sicure, spesso non sanificando l’acqua. L’accesso diretto all’acqua potabile significa condizioni igieniche più sicure e minor spreco di risorse.“Un gesto semplice e spesso, riserva invece un sacco di: siamo orgogliosi di aver creato un progetto così importante con un progetto come Marco negli stadi, che vede protagonista un artista da sempre estremamente attento alle tematiche che ci stanno a cuore. Crediamo che ilriesca ad esprimere al meglio ciò in cui crediamo: è davvero possibile portare un cambiamento concreto nel mondo, trasformando le azioni quotidiane in qualcosa di straordinario”, commenta. Il waterequal è promosso da(il reparto internazionale di Live Nation- produttore del tour Marco negli Stadi- dedicato alla sostenibilità) ed è il più recente ed innovativo progetto di WAMI, che dal 2016 si impegna per un accesso libero, equo e sostenibile all'acqua potabile. Scegliere WAMI è fondamentale. Infatti ogni volte che viene scelto, laa diversi progetti idrici che ha attivato nel mondo, con la missione di cambiarlo un litro alla volta. Collaborazione che va al di là del tour. Sarà infatti disponibile sempre all’interno dell’” uno speciale kit dedicato alle scuole realizzato con WAMI, che possa spiegare e sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’impronta idrica e sulla necessità di non sprecare le risorse del Pianeta.