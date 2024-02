"Mattia sei libero", Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out al suo concerto

"Aiutami a fare coming out": il rito del cantante per accettare la richiesta del fan

"Dovremmo tutti essere più aperti": la risposta del cantante alle critiche ricevute sull'orientamento sessuale

Una carriera invidiabile, ricca di tantissimi successi internazionali e anche l’. Questo èCantante inglese che in più occasioni si è scagliato contro l’ omofobia ed ha espresso innumerevoli volte la sua vicinanza alla comunità LGBTQ . L'ultimo gesto a dimostrazione di ciò l'ha compiuto durante il suo concerto aldove ha aiutato una fare coming out pubblicamente.Se a Manchester aveva interrotto il concerto per salutare la sua prima insegnante, che era fra il pubblico, a Londra lo ha fatto per aiutare un fan italiano a fare coming out. Dal palco, con lo sguardo fisso sul suo adorante pubblico, l’artista non ha potuto non notare unin particolare. Non perché fosse il più grande, non perché fosse il più appariscente: semplicemente per la breve quanto significativache riportava: "ovvero "Come si vede in uno dei tanti video postati sui social, ad un certo punto, l’ha preso in mano il cartello del ragazzo che gli chiedeva di aiutarlo a rivelare il proprio orientamento sessuale e lo ha mostrato al pubblico. "Ciao Mattia, di dove sei? Italy! - ha detto il cantante, dialogando con il fan - Fammi vedere il tuo cartello.". Styles ha quindi portato sul palco una bandiera arcobaleno e ha continuato il discorso. "Quando questa bandiera passerà sopra la mia testa, Mattia saràMi pare funzioni così", ha scherzato la popstar, prima di mettersi a correre sul palco alzando la bandiera un paio di volte (ma senza mai passarla sopra la sua testa). Al terzo tentativo, il 'rito' si è finalmente compiuto, fra l’entusiasmo della folla. "Congratulazioni Mattia - ha concluso il cantante - . Ragazzo mio, ora sei ufficialmente gay.". Come si vede dal video,è stato estremamente contento di poter aiutare un suoin questo passo significativo. Ad un certo punto sembra quasi che sia rimasto sopraffatto da quel momento, tanto che lo si vede ad occhi chiusi e con la testa china all’indietro, come se stesse assaporando la calorosa accoglienza di quel gesto.Da sempre paladino dei+, il musicista in passato ha spiegato perché ha scelto di non rivelare il suo"Il mio orientamento? Non ve lo dico, non per proteggermi, né perché è una cosa solo mia. Ma perché semplicemente chi se ne frega! Non sto cercando di essere ambiguo per rendermi più interessante. Non scelgo look che mi facciano sembrare, cerco quelli più cool e basta. E penso che l’orientamento sia qualcosa anche che si può sperimentare." "Non ho mai sentito il bisogno di dare etichette. Però ognuno deve fare quello che ritiene migliore. Tutti dovrebberoio però non credo che debba spiegare a nessuno questa cosa di me." "Secondo me dovremmoNon c’è sempre il bisogno di dare un’etichetta a tutto. Io non sento la necessità di rivelare a tutti se ho spuntato delle caselle. Però con i miei amici parlo e con loro sono sincero e aperto, ma questa è la mia esperienza personale; è la mia."