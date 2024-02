Mostra del cinema di Venezia, le scarpe rosse per dire no alla violenza sulle donne

Il film “Red Shoes”

"Red Shoes" sul red carpet. Dopo il messaggio forte e chiaro di Francesca Vecchioni - la scritta "My body, my rules" sulla coscia destra - arriva un altro messaggio sociale. Alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia , in occasione della proiezione del film drammatico “” diretto da Carlos Eichelmann Kaiser – in concorso nella sezione “Orizzonti Extra” - sono arrivate le scarpe rosse, simbolo della Giornata contro la Violenza sulle Donne (25 novembre). Al Lido , infatti, è sbarcata l'artista messicanache per prima, il 22 agosto 2009, realizzò un'installazione artistica di scarpe rosse esposta nelle strade, nelle piazze, nelle scuole e nei palazzi del potere in risposta all’ondata di femminicidi di quel periodo in Messico. Nel 2020 un gruppo di attivisti ha dipinto 300 paia di scarpe rosse e indetto uno sciopero di 24 ore, in cui le donne si sono assentate dai luoghi di lavoro e dalla vita pubblica, utilizzando l'hashtag #UnDiaSinNosotras.“Red Shoes è un incontro di. Nel suo viaggio, cerca la solidarietà tra le persone verso una città in cui l’omicidio e la scomparsa delle donne è un evento quotidiano. È un invito alla riflessione nelle città e nei paesi in cui si tiene, dal momento che ci induce a parlare di un problema sempre più nascosto come la violenza contro le donne ” spiegò l'artista all’epoca della prima installazione. Elina Chauvet, classe 1959, è laureata all'Università Autonoma di Ciudad Juárez in Messico. Il suo processo artistico ruota attorno all'attivismo e al femminismo , con cui indaga e denuncia i processi sociali e la violenza contro le donne. Ha all’attivo molteplici mostre individuali e collettive e partecipazioni a fiere in Messico, Sud America, Stati Uniti ed Europa.Il film “Red Shoes” die interpretato da, Natalia Solian, Phanie Molina, Jeorgina Tábora e Rosa Irine Herrera, affronta la tematica della, messa in luce dai due personaggi principali. Il titolo nasce da un elemento simbolico, le scarpe rosse, che rappresentano la lotta contro ogni tipo die la denuncia contro la violenza sulle donne.In un luogo sperduto tra le montagne nel nord del Messico, vive Artemio, un contadino che vede scivolare tra le proprie dita il suo desolato appezzamento di terreno e la sua stessa vita. Quando riceve una notizia sconvolgente sulla figlia che non vede ormai da anni, decide di partire per la città, ma si trova ad affrontare un mondo brutale, a lui completamente sconosciuto. “Un uomo – sottolinea il regista - deve superareper recuperare tutto ciò̀ che ama: la redenzione e il dolore sono temi universali che ci portano al massimo dell’estasi e della disillusione. Temi che i personaggi del film sono in grado di superare, facendo penitenza. Questa è, argomento che interessa anche me da vicino: il film è infatti un piccolo tributo al mio stesso padre, a tutti i padri e ai rapporti che non siamo mai in grado di concludere. Una storia che mette anche in luce il duro contrasto tra il, luminoso quanto dimenticato, e il, vibrante e buio, doloroso e vivo”. “Red Shoes” è sceneggiato dal regista con Jofra GG e Adriana Gonzáles Del Valle, con la fotografia di Serguei Saldivar Tanaca, montato da Omar Guzmàn, con le musiche di Camilla Uboldi, con la scenografia di Nohemì Gonzales Martinez, il trucco di Julissa Calderon e i costumi di Carolina Burbano. Il film è una, co-prodotto da 102 e BHD e distribuito in Italia da 102 Distribution.