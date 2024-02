Nancy Brilli e la prova costume: "Non adatto alla mia età? Basta farci stupidi problemi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Nicoletta Brilli (@nancy_brilli_ufficiale)

Stop alle paranoie sulla. Il messaggio arriva forte e chiaro da Nancy Brilli , la popolare attrice, già vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d'argento 1990 per il ruolo nel film "Piccoli equivoci". L'attrice romana ha trascorso una vita sotto i riflettori: ha debuttato a 20 anni nel ruolo di Miriam Petacci nel film "" di Pasquale Squitieri e già da giovanissima, quindi, ha dovuto fare i conti con le attenzioni dei media, i flash dei paparazzi, con critiche e giudizi. Oggi che è una bellissimaha deciso di dire "basta" alle preoccupazioni relative all'e sui Instagram si è mostrata in bikini in tutto il suo splendore per lanciare un messaggio di auto accettazione , un invito a tutte le donne ad affrontare senza timore l'estate. Perché, alla fine, i corpi perfetti esistono solo sulle copertine patinate.Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?", si domanda Nancy Brilli nel video postato sui social che ha fatto il pieno di 'like' e di commenti positivi. L'attrice, mentre si mostra intenta a scrutare il suo corpo, valorizzato da un bikini bronze, dà spazio agli interrogativi che assalgono le donne dello spettacolo , timorose di essere pizzicate dalle riviste scandalistiche. "Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra,, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina" scrive ancora nel post. Ma l'interprete di Vicky Melzi nella popolare serie tv "" è stanca di dover sempre apparire al top e decide di mostrarsi senza filtri, in tutta la sua. "Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti." conclude l’attrice, che correda il post con gli hashtag "bikini", " bodypositive ", " ageism " e "chissene". Dopo essersi attentamente osservata, scrutata, la Brilli decide di non dare più peso a queste paranoie e si accetta così come è. "Ma sì, dai!", dice a sé stessa sfoggiando un sorriso radioso e compiaciuto. Una lezione per tutte le donne.