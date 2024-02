Pechino Express 2023, Giorgia Soleri parte con l'amica Federica Fabrizio. Le femministe guastafeste: "Andiamo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

L’impegno sociale di Giorgia Soleri (e non solo) in partenza per “”. La nuova edizione dell’adventure game Sky Original, prodotto da Banijay Italia,scalda i motori: nei prossimi giorni i concorrenti partiranno per le riprese dello show che poi andrà in onda nei primo mesi del 2023 su Sky e in streaming su Now. Il viaggio di “Pechino Express 2023”, caratterizzato da unain una parte del continente asiatico perfetta per ospitare la gara, ovvero India, Borneo Malese e Cambogia, sarà guidato daaffiancato da Enzo Miccio . Come sempre, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una delleche operano nei Paesi visitati durante l’edizione.In gara ci sono nove coppie di vip. Tra queste anche una molto impegnata nel sociale: Giorgia Soleri (26 anni) e, in arte Federippi. “Andiamo a Pechino Express. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare” scrivono ironicamente su Instagram le due concorrenti postando una serie di scatti insieme. E aggiungono: “Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, un un unico motto: ‘fake it till you make it’ perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora”.Le due concorrenti, oltre a essere amiche, sono entrambe impegnate per la difesa dei. La Soleri , milanese, nota alle cronache rosa per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, è nota sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate tanto che nei mesi scorsi ha presentato anche una proposta di legge in Parlamento per far sì che la vulvodinia e la neuropatia del pudendo siano inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale.A maggio scorso, l’influencer – o “femminista guastafeste ”, come lei si definisce - ha debuttato in libreria con “” una raccolta di poesie che toccano temi come forti come l’autolesionismo, anoressia, suicidio, anche l'aborto, insomma il disagio emotivo in tutte le sue forme.(25 anni) è originaria di Materia ma da tempo vive a Roma in uno studio che si occupa di riabilitazione e ricerca di soluzioni informatiche e tecnologiche per la disabilità. Ma Federippi è prima di tutto un’: “A 19 anni mi sono resa conto che il mondo non stava andando nella direzione giusta, allora mi sono presa del tempo per informarmi, per capire l’origine di quel disagio”. Così ha cominciato a usare Instagram con il nickname Federippi come una sorta di, “un percorso che poi si è autoalimentato grazie alle ragazze che hanno cominciato a seguirmi e a scrivermi”. Nel gennaio 2023 uscirà il suo primo libro “Femminucce”. Su Instagram, dove ha oltre 63mila follower, si definisce “femminista guastafeste” (come l’amica Soleri) e dice di combattere “il patriarcato e i capelli crespi” e annega “i dispiaceri nella cedrata”.Le due sono amiche da qualche anno. In un post Instagram datato luglio 2021, la Soleri racconta proprio il loro. “La prima volta che ho incontrato Federica dal vivo - un anno e mezzo fa, quasi - siamo rimasteperché nessuna delle due aveva pensato che potesse essere necessario prenotare l’ingresso in piena pandemia. Siamo finite a bere(e niente ci descrive più di questo) e parlare di(e forse solo questo ci descrive più della cedrata e del succo di pomodoro). La nostra amicizia è iniziata così, con un errore che si è trasformato in un pomeriggio che, anche se ancora non lo sapevo, mi avrebbe cambiato la vita”.Nel cast di “Pechino Express 2023” un’altra donna. E’ l’ex Miss Italia(47 anni) che parte con il figlio 18enneCostacurta avuto dal marito Alessandro, l’ex giocatore del Milan. Cinema, televisione, moda la vedono protagonista per molto tempo, ma è attualmente il teatro l’impegno artistico più caro alla Colombari, autrice anche de “”, un’autobiografia graffiante e senza sconti. Dal 2007 porta avanti il suo impegno sociale con la, sostenendo i bambini di Haiti e aderendo attivamente ad altre iniziative a favore dell’infanzia. Note sono le sue passioni per il, completate da un autentico percorso d’arricchimento spirituale, di consapevolezza e di responsabilità versoIn partenza per “Pechino Express 2023” anche(34 anni) con il marito. L’ex nuotatrice nella sua carriera ha vinto tutto Nel 2004, all’Olimpiade di Atene, ha conquistato l’argento a soli 16 anni. Quattro anni dopo, con l’oro olimpico di Pechino 2008, è diventata. Ai Campionati del Mondo di Roma 2009 ha realizzato con il tempo di 1’52”98 il record dei 200 stile libero, primato mondiale tutt’ora imbattuto. Insieme a Giunta, diventato suo allenatore nel 2014, ha vinto tre titoli mondiali e altrettanti europei. Ad agosto scorso hanno vinto la medaglia del cuore: sono diventati marito e moglie. L’ ex nuotatrice recentemente ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate da parte dell'università San Raffaele. In occasione del conferimento della laurea, l'ex nuotatrice ha presentato una tesi oltre il tabù: “”.Altra coppia tutta al femminile di “Pechino Express 2023” è quella composta delle avvocatesse, entrambi torinesi. La Demichelis (36 anni) è avvocato e maestra di sci di Torino. Nel gennaio 2022 insieme alla collega Federica Cau ha creato una pagina Instagram “DC LegalShow” , una sorta di “Sex and the City” in salsa legale in cui coniuga l’attività forense ad aspetti della sua vita privata. La pagina in poco tempo ha conquistato migliaia di follower ma ha anche scatenatoe un grande clamore mediatico che ha portato la Demichelis a essere ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre a essere intervistata dalle maggiori testate giornalistiche nazionali e da siti web.La Demichelis è in partenza con l’amica Lara Picardi,del Foro di Torino. La Picardi, appassionata di, da anni gestisce lo studio legale di famiglia, è impegnata nella formazione e nella consulenza presso associazioni sindacali.In gara a “Pechino Express 2023” ci sono anche l’ex giudice di “MasterChe Italia”in coppia con, istrionico batterista dalla passione per la cucina; il comico, cabarettista e scrittoreparte con la figlia, mentre l’ex calciatorecon la moglie. Altra coppia di donne è quella composta dall’ex Miss Italia, modella e artista di origini albanesi. Infine, nel cast ci sono, insegnante di matematica e scienze del reality “Il Collegio”, insieme, ex alunno del docu-reality di Raidue.