Quelle Brave Ragazze 2, la new entry Marisa Laurito in partenza con Mara Maionchi e Sandra Milo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marisa Laurito Official (@casalaurito)

Chi è Marisa Laurito

La tv non è un paese per giovani?

nel cast della seconda stagione di “ Quelle brave ragazze ”, ildi Sky, realizzato da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, pronta per un nuovo viaggio ‘al buio’ insieme a Sandra Milo e, appunto, la Laurito che prende il posto di Orietta Berti , impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip 7 . E’ la stessa Maionchi, via social, a svelare la nuova compagnia di viaggio tramite unin cui si reca da una cartomante. La produttrice discografica più energica di sempre, ancora euforica dopo la vacanza dello scorso anno, vuole conoscere a tutti i costi cosa le riserva il futuro e scoprire quale sarà la compagnia del nuovo viaggio. Ed ecco che la cartomante la tranquillizza con carte inequivocabili: partirà di nuovo, con l’amica Sandra e la new entry Marisa.Il programma – prossimamente in onda su Sky e in streaming su Now – nella prima edizione si è subito imposto come unsfatando il luogo comune che unsia un’avventura solo per giovani. Anche stavolta, infatti, le tre brave ragazze sono tutte signore di una certa età con una carriera straordinaria: Sandra Milo 89 anni, Mara Maionchi 81 anni e la ‘giovane’ Marisa Laurito 71 anni.La new entry non ha bisogno di tante presentazioni. Chi è Marisa Laurito lo sanno tutti:è attrice, cantante, conduttrice televisiva e. Ha iniziato a recitare in teatro con Eduardo, da giovanissima; è stata interprete di. La grande fama le arriva dalla tv, quando negli anni Ottanta entra nel cast di “” di Renzo Arbore: da allora prosegue una brillante carriera di conduttrice e showgirl che la vede passare da trasmissioni come “Marisa la nuit”, “Fantastico” e “Domenica In”. Nel 1989 porta a Sanremo la canzone “Il babà è una cosa seria”. Dagli anni 2000 si dedica nuovamente e prevalentemente al teatro e al suo nuovo lavoro di visual artist. Attualmente èdel teatro Trianon Viviani di Napoli.La seconda edizione di “” e l’arrivo di Marisa Laurito confermano che l’è “soltanto un numero. È del tutto irrilevante, a meno che, ovviamente, non siate una bottiglia di vino” tanto per usare le parole di un’altra ‘ragazza’ come(89 anni), sex symbol del cinema hollywoodiano già negli anni Cinquanta.In tv, dunque, continuano a funzionare programmi con, alla faccia dell' ageismo . Vedi Mara Venier (72 anni), saldamente al timone del programma di punta della domenica di Raiuno, ovvero “”: lo guida senza interruzioni dal 2018 e lo ha fatto anche in passato per un totale di 14 edizioni tanto che “Zia Mara” è per tutti “”. Ancheha la sua donna di punta: Barbara D’Urso , 65 anni, che da ben 15 edizioni conduce senza sosta “Pomeriggio Cinque” e tanti altri progetti Mediaset. E nel 2023 tornerà a teatro (dopo 15 anni) con la commedia "Taxi a due piazze".Le quote over funzionano anche come. A “ Ballando con le stelle 2022 ” la più amata dal pubblico (meno dalla giuria) è Iva Zanicchi , l’Aquila di Ligonchio a 82 primavere si è messa in gioco nonostante non abbia niente da dimostrare: la cantante infatti vanta undici partecipazioni a Sanremo – l’ultima proprio nel 2022 con “Voglio amarti” – di cui tre vittorie (1967, 1969, 1974), grazie alle quali è la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora. Sempre nel dance show di- che per restare in tema di signore della tv ha 68 anni portati benissimo - ci sono altre quote over: il giornalista, scrittore e opinionista Giampiero Mughini che ha 81 anni e l’attore Enrico Montesano, 77 anni.Anche al Grande Fratello Vip 7 non mancano le quote over., con i suoi 63 anni, regge lo show da sola tra il suo passato al “Bagaglino” e gli amori impossibili (leggere Mark Caltagirone). Altre “vippone” sono la cantante, 77 anni, e la conduttriceche di anni ne ha 63. A "", il programma del venerdì sera di Raiuno, condotto da Carlo Conti, in giuria troviamo, altra signora televisiva (che non ha bisogno di presentazioni) che lo scorso 29 settembre - proprio durante una puntata dello show - ha spento 72 candeline. Accanto a lei troviamo un Cristiano Malgioglio che di anni ne ha 77 e da dicembre condurrà "Mi Casa es Tu Casa" in prime time su Raitre (un programma definito come ideale erede dello storico "A raccontare comincia tu" di Raffaella Carrà ).