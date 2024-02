"Sono omosessuale, non gay!": il rapporto del maestro Franco Zeffirelli con la sessualità

Di cosa parla il docufilm di Anselma Dell’Olio

Il "baffo moscio" della critica e il melodramma

Un genio, ma anche un conservatore eretico

Una omosessualità palese, ma non dichiarata

Un giudizio duro, quello sui movimenti gay

Che uomo. Che artista. Che genio. Si torna a parlare del(1923-2019), grazie al docu-film, nei cinema per tre giorni (dal 24 al 26 ottobre), "”. Il documentario è stato scritto e diretto da Anselma Dell’Olio – autrice, saggista, femminista storica, moglie del giornalista, ex direttore del Foglio, Giuliano Ferrara – che è già stato presentato in concorso nella sezione "Venezia Classici” alla 79sima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica . Prodotto da Francesca Verdini e coprodotto da Pietro Peligra si tratta di una produzione "" (casa di produzione fondata dalla Verdini, molto attiva su progetti sociali) e, in collaborazione con Rai Cinema e il patrocinio della "Fondazione Franco Zeffirelli", che sarà distribuito nei cinema italiani da RS Productions.Il documentario racconta i, i punti di svolta e le montagne russe di una brillante, quanto movimentata, carriera internazionale e la rocambolesca esistenza di un grande artista. Dalle sue origini comealla conquista dicome regista, art director, pittore, ideatore di cinema, teatro e opera lirica. Attraverso interviste originali e d’epoca con alcune delle star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato e con i familiari, amici e collaboratori più stretti, un coinvolgente e appassionante racconto rende giustizia alla persona e all’artista, oltre che "maestro", in tutte le sue. Un carattere composito, che si manifesta nella sua vasta produzione artistica, ma anche nelle sue scelte politiche, nella sua fervente spiritualità e nell’amore per il mistero, nelle amicizie e nelle leggendarie polemiche con critici e avversari. Ne esce, con alti e bassi continui, di un artista che ha promosso e onorato la cultura italiana più alta e insieme più popolare in tutte le capitali mondiali per diversi decenni."È la prima volta che un’opera cinematografica indaga sulle molte, variegate e anche opposte sfaccettature professionali, culturali e caratteriali di Franco Zeffirelli – commenta la regista Anselma Dell’Olio -. Mi interessavano lepoco note tra il vasto, singolareche suscitava il suo nome nelle grandi capitali culturali mondiali e ilcon il quale era trattato in Italia. Con la sola eccezione delle sue opere liriche, per le quali nel suo Paese ha avuto una minima parte degli onori, del rispetto, della gloria e della venerazione che lo circondavano all’estero. Ma ancor di più mi interessava, discreto ma mai coperto in un’epoca assai meno liberale del presente". Toscano e fiorentino per nascita e per vocazione, legatissimo alla sua città, che amava e che rese immortale, e alla sua regione, vero toscanaccio, si potrebbe dire che del Maestro si è detto tutto. Invece, non è vero. Mancava un film – in questo caso un docufilm – che ne raccontasse, in modo completo e sistematico, la vita, le opere, l’arte. Ma anche, appunto, il rapporto con la sessualità e, in particolare, la sua rivendicata omosessualità Zeffirelli era, certamente, un vero. Dal punto di vista culturale e sociale, in modo però. Non a caso è stato senatore eletto nelle fila di FI, voluto personalmente in quella carica da Berlusconi, ma il suo era un conservatorismo alla Malaparte, alla Fallaci. Un conservatorismo, cioè, eretico e dissidente. Lo dimostrano anche, e in tutta la sua vita, le sue scelte artistiche e personali, altrettanto eretiche. Basterebbe ricordare che ha portato nei teatri di tutto il mondo il. Come capita ai grandi artisti, soprattutto a quelli che hanno la fortuna di avere una lunga vita, nei racconti dell’ultimo Zeffirelli le scelte professionali si sono mescolate a quelle private in un intreccio quasi inestricabile. Come il tema della sua omosessualità, soprattutto negli ultimi anni, in tempi in cui èpiù facile affrontare il tema rispetto a quelli in cui è cresciuto il regista, che non aveva mai, in realtà, nascosto, pur preferendo a lungo, finendo per sintetizzare il cliché di artista eretico.", diceva Zeffirelli per cui la parolina inglese sarebbe stata "frutto della cultura puritana, una maniera stupida di chiamare gli omosessuali, per indicarli come fossero dei pazzerelli". La sua fede cattolica non rappresentava per lui un conflitto con la propria sessualità perché ". Nel suo approccio alle tematiche Lgbtq, che pure ha affrontato specie negli ultimi anni, c’era anche una lettura storica e, dunque, politica: "Essere omosessuale – spiegava ancora in un’intervista all’Espresso del 2013 - è uncon noi stessi e la società. Unadi alto livello intellettuale". Zeffirelli pensava al Rinascimento e all’epoca classica: "Nella cultura greca l’esercito portava gran rispetto a due guerrieri che fossero amici e amanti, perché in battaglia non difendevano solo la patria, ma reciprocamente anche se stessi, offrendo una raddoppiata forza contro il nemico".Assai diverso, invece, il suo, socio-culturali, con cui gli omosessuali si pongono nei confronti della società e le modalità per esserne riconosciuti. Netto, duro, ad esempio, il suo giudizio sui: " Esibizioni veramente oscene, con tutta quella turba sculettante". Contrario anche aie alle adozioni, Zeffirelli, per cui "non c’è alcun bisogno di mettersi lì a creare una, per me ridicola e inaccettabile. Basta sistemare le cose tra persone civili: se viviamo insieme e magari compriamo una casa, chiariamo anche le questioni delle quote, tra persone intelligenti che si vogliono bene". Insomma, al massimodi Renzi. Il regista sul tema poneva anche una questione anagrafica. Ricordando di avere molti amici gay che vivono in coppia, specificava però che si tratta di "scelte mature, ponderate. In età più giovane, ci si prende, ci si lascia con grande facilità: non c’è un legame di consacrazione e si tende a svicolare. È un mondo incostante". Del resto, però, anche il Genio – e pure il suo genio – è stato incostante. Come si confà a un artista.