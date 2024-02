Steven Tyler degli Aerosmith è accusato di violenza sessuale su una minorenne

Il cantante degli Aerosmith,, accusato di violenza sessuale su una minore per una vicenda che risale agli anni Settanta. E’ quanto scrive l’edizione statunitense di “Rolling Stone” riportando ladepositata a Los Angeles contro l’artista 74enne (che al momento resta in silenzio). Secondo il documento, il cantautore è accusato di violenza sessuale , molestie sessuali e danni morali. La denunciante, secondo il magazine, risponde al nome di. La donna afferma che Tyler, quando lei aveva appena, avrebbe convinto la madre a lasciargliela in custodia. La donna avrebbe agito soltanto ora perché la legislazione della California ha temporaneamente rinunciato ai termini di prescrizione per le accuse di abusi sessuali sull’infanzia Quindi, la madre della denunciante avrebbe lasciato la figlia insieme a Tyler e i due avrebberoper tre anni a partire, anno in cui la stessa rivista “Rolling Stone” citò la Holcomb in un articolo sulla vita sentimentale del frontman degli Aerosmith. Secondo la donna, Tyler l’avrebbe convinta che la loro fosse unamentre lei “non era in grado di opporre resistenza al potere, alla fama, ai soldi”. Dopo il loro primo incontro a, nell’Oregon, l’artista (all’epoca 25enne) l’avrebbe portata con sé in hotel per poi usare su di lei “” e rimandarla a casa a bordo di un taxi. Nel documento si legge anche che dal 1974 il frontman degli Aerosmith, dopo aver convinto la madre della ragazza sulla custodia, avrebbe garantito per leie ilL’artista, però, non avrebbe mantenuto la parola “continuando a viaggiare con la querelante, ad abusare di lei e a fornirle alcol e droghe”.La causa in sé non nomina Tyler, chiama gli imputati come “Defendant Doe 1” e “Does 2” fino a 50. Ma Holcomb ha reso pubblica la sua esperienza con Tyler in passato, e la causa cita direttamentedi memorie del frontman. Nel suo libro, senza fare un nome, Tyler dice allo stesso modo che “” e che “i suoi genitori si sono innamorati di me, hanno firmato, quindi non sarei arrestato se avessi l’ha portata fuori dallo stato. L’ho portata in tour con me”. Holcomb sostiene inoltre di esseredel figlio di Tyler nel 1975 quando aveva 17 anni, ma ha abortito dopo che Tyler ha insistito per. Dopo l’aborto , avrebbe lasciato Tyler e sarebbe tornata a Portland per cambiare vita. A quel punto è diventata una devota cattolica, ha incontrato suo marito e ha rimosso le sue precedenti esperienze con Tyler fino a quando proprio ilnon ne ha scritto nel suo libro.