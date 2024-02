Stress maternità: le lamentele di Paola Turani nel gestire il figlio. Pioggia di critiche sui social

"Ma cosa pensavi, di avere un Tamagotchi?"

commenti negativi: " Sono mille le ragioni per le quali lamentarsi non serve a nulla, è vero, e se sei un influencer è vietato ancora di più. Anche se, effettivamente, abbattere quei tabù che circondano la maternità e raccontarla realisticamente con i problemi e le difficoltà che si incontrano in questo bellissimo cammino di crescita dei figli, è sicuramente uno salutare per la mamma. Ma proprio per questo lo sfogo liberatorio questo l'account di Paola è stato sommerso di: "

’ ‘ma cosa hai da fare oltre a farti i selfie?’ ‘pensa a chi deve timbrare il cartellino".

Probabilmente conoscerete alcunecontinuamente, quando piove e quando c’è il sole, per il troppo freddo o per il troppo caldo, quando sono soli o in compagnia. Si tratta di persone che non si accontentano mai e trovano le scuse più rocambolesche per lamentarsi sempre, ragioni che farebbero impallidire la fertile immaginazione di Kafka. Tra queste persone troviamo le madri . Persone per eccellenza nel dire chee invece sono le prime, soprattutto quando hanno. Ma, verrebbe da chiedersi, è davvero così sbagliato? Perché alla fine, la maternità, non è quel paradiso idilliaco che molti vorrebbero spacciare per vero, non è affatto rose e fiori, anzi! Ed è proprio questo che lamenta Paola Turani nella sue. Le difficoltà ci sono e lei non le nasconde.Le mamme contemporanee hanno trovato nelun luogo da abitare e nel quale ricomporre quella necessità di narrazione al femminile che diviene tanto necessaria durante la. È nei forum, blog, social network, che esse concentrano il loro. Ed ecco che le donne cercano proprio nellaluoghi nei quali aggregarsi, chiedere consigli, confrontarsi, in riferimento alle scelte di consumo e all’affidabilità dei prodotti. Tutto suisembramamme in costume con la panciona, neonati paffutelli, genitori mai stanchi, vacanze tutte perfette, bimbi composti a tavola. Ma è davvero la? Se ad esempio, arrivasse l'influencer di turno e si discostasse dai canoni della narrazione solare perché ha una giornata storta, cosa succederebbe?Forse Paola Turani, in quel momento di disperazione, ha voluto mandare unstanche che seguono la sua pagina Instagram e si sentono in colpa perché non sono abbastanza felici, perché non si godono appieno la vita e vorrebbero scappare da tutti e tutto. Perché, mettiamocelo bene in testa,. È naturale, perché le mamme - oltre che supereroine - sono prima di tutto donne, esseri umani. Con i loro bisogni, che vanno al di là di quelli del/lla loro bambino/a. E non aiuta certo essere sempre sotto il giudizio altrui, si chi si erge a dettare la morale di cosa voglia dire "essere la mamma perfetta". Ogni persona è diversa, ogni donna è diversa, ogni maternità ha le sue peculiarità. E se qualche volta vi capita di sentirvi arrivate, di non farcela più, sappiate che nessuno/a è autorizzato/a a dirvi che siete sbagliate.