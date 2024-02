The Last of Us, Bella Ramsey replica ai commenti di alcuni fan omofobi: "Abituatevi" alle storie gay

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella Ramsey 🐏 (@bellaramsey)

ha un semplice consiglio da dare aglidalla presenza di scene omosessuali in The Last of Us . La 19enne britannica interpreta il personaggio di Ellie nell'adattamento del videogioco. La nuova serie firmata HBO, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di tutto il mondo ed è già un grandissimo successo per la critica. Ma tra i commenti positivi spuntano anche le. Sterili, discriminatorie, omofobiche.In particolare a finire sotto osservazione è stato il suo terzo episodio, in cui si racconta. Alcuni fan hanno stroncato l'episodio su siti web come IMDb, ma la relazione tra questi personaggi è solo l'inizio della rappresentazione omosessuale in The Last of Us. Così come non è la prima volta che sulla serie e sui suoi protagonisti piovono critiche anche feroci su cose che hanno ben poco a che vedere con la trama. La stessa Ramsey, giovanissima ma già star del piccolo schermo grazie all'interpretazione di Lyanna Mormont in " Game of Thrones " tra il 2016 e il 2019, è finita in prima persona nel mirino degli haters perché a detta loro sarebbedel videogame sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®. Nonostante la batosta iniziale ("È la prima volta che reagisco così male a una cosa del genere") l'attrice britannica ha ben presto rispedito queste opinioni cattive al mittente.La 19enne, intervistata dalla rivista GQ UK ha dichiarato di aver partecipato alle riprese della seconda stagione di The Last of Us ed è certa che la serie HBO continuerà a "seguire da vicino la trama del gioco". Ciò significa che il personaggio che interpreta, Ellie ( dichiaratamente lesbica ), avrà molto probabilmente una, Dina. Da parte sua l'attrice spera che la HBO rimanga fedele all'orientamento sessuale di Ellie come rappresentato nel videogioco. "Ci sono alcune parti in cui Ellie è da sola, ma mi piace il fatto che ora abbia anche [Dina]", ha detto Bella Ramsey a proposito del sequel "The Last of Us Part II", che servirà da ispirazione per la seconda stagione della serie HBO. Nel game verrà anche introdotto uned è probabile che trovi spazio anche nella trasposizione streaming."Non sono particolarmente ansiosa", ha detto la Ramsey a proposito del contraccolpo suscitato dalle storie gay della serie. "So che. Ma dovranno abituarsi. Se non volete guardare lo show perché presenta delle storie omosessuali, perché c'è un personaggio trans, è colpa vostra, e vi state perdendo qualcosa.. Credo che ciò derivi da un atteggiamento di sfida". Bella ha recentemente dichiarato di essere, e parlando con GQ ha rivelato di aver indossato un fascia toracica (che 'nasconde' il seno) per "il 90%" delle riprese della prima stagione, per potersi concentrare meglio sul set. L'attrice ha detto che il suo co-protagonista,, è stato "super favorevole" alla sua decisione e ha raccontato che i due hanno spesso discusso sul tema dell' identità sessuale tra una ripresa e l'altra. "E non erano sempre conversazioni profonde. Potevano essere anche divertenti e spiritose. Eravamo molto onesti e aperti l'uno con l'altra". La Ramsey ha aggiunto che è favorevole a tutti i pronomi , compresi lei e loro, ma ci sono alcune. "È questo che mi infastidisce più dei pronomi: essere chiamata 'giovane donna' o ' giovane donna di potere ', ma io non sono così", ha detto. "Interpretareè un'occasione per esserea me stessa che è davvero divertente".