To Leslie, una campagna social promossa dalle star di Hollywood spinge il film verso gli Oscar

Da qualche anno a questa parte i, in Italia come nel mondo, viaggiano sempre col segno meno davanti. L’di spettatori è sotto gli occhi di tutti, generando una crisi delle sale, che a loro volta sono costrette a chiudere i battenti. Che sia solo una fase oppure una tendenza, questo, per ora, non è dato saperlo. Certo è che le variehanno rivoluzionato il modo di concepire l’audiovisivo e la sua fruizione. Nonostante questo, le grandi produzioni resistono e rilanciano, attraverso titoli, super film milionari e grandi cast che fanno il pienone di pubblico e incassi. Il problema resta quello delle, che rischiano di essere travolte o addirittura scomparire. Lo spazio per ilsi è ulteriormente ridotto, e le telecamere puntate sulla vita reale di chi vuole raccontare una storia con le poche risorse a disposizione, rischiano di essere spente sul nascere, e i loro film di non finire mai in sala e di non ricevere mai un premio.Le grandi star di Hollywood a tutto questo dicono no, ed ecco che, come in una favola – non cinematografica questa volta, ma reale – la pellicola indipendente "" girata in appena 19 giorni di riprese, con un budget talmente ridotto da non riuscire a coprire neppure i costi di distribuzione o della campagna marketing, potrebbe arrivare a concorrere persino agli Oscar . E questo grazie al passaparola di alcune celebrità che si sono messe davvero d’impegno. Stanno spingendo sui loro canali social per attirare all'attenzione dell'Academy, affinché la protagonistapossa essere candidata, avere un posto d'onore nell’Olimpo del cinema, e arrivare ad alzare al cielo la statuetta più ambita. Kate Winslet ha definito la performance della sua collega come "la più grande interpretazione femminile sullo schermo che io abbia mia visto". Ma non è tutto: tantissime star si sono ‘coalizzate’ tra di loro per centrare l’obiettivo comune,sul film in vari modi, per esempio partecipando alle proiezioni oppure ospitandole loro stesse, come hanno fatto Charlize Theron Gwyneth Paltrow . Ecco allora che "To Leslie" si sta trasformato un vero e proprio, diventato oramai virale. Tra i vari commenti di celebrità che circolano sui social, quello di Jaimie Alexander che ha affidato a Instagram un post che parla chiaro: “Questo film è incredibile – ha scritto -. Wow. Straordinaria interpretazione di Andrea Riseborough, perfetta. L’intero cast è fenomenale. Spero che vinca Tutti i premi”.Nella lunga lista di sostenitori della pellicola ci sono nomi del calibro di Edward Norton ed Amy Adams,e Susan Sarandon, Demi Moore e Jennifer Garner, Kim Basinger , Melanie Griffith e Brooke Shields, Courteney Cox e Mia Farrow, solo per citarne alcuni. Questa messa in atto dalle grandi star di Hollywood suona a tutti gli effetti come una piccola grande rivoluzione, ribattezzata non a caso "Movimento pro To Leslie".All’inizio del 2022 il film drammatico diretto da, al suo debutto alla regia, era stato presentato in anteprima al Sxsw, il. Una volta entrato nel circuito dei festival ha ricevuto il plauso della, tuttavia in un anno è rimasto praticamente sconosciuto, o quasi, al grande pubblico. La protagonista della storia è Leslie, interpretata da, madre single del Texas occidentale che ogni giorno lotta per provvedere a se stessa e a suo figlio, interpretato da Owen Teague. Il destino sembra sorriderle quando vince alla lotteria, ma subito dopo la stessa fortuna torna a voltarle le spalle. Pochi anni dopo la speranza di una vita migliore è sfumata e i soldi sono già tutti finiti. Leslie ripiomba dunque nella disperazione, è una donna sola, con gli anni che, scivolandole addosso, si portano via tutto il suo fascino. Non ha un posto dove stare, ma ad un certo punto incontra in un motel un uomo di nome Sweeney, interpretato da. La donna, che ha sempre combattuto per costruirsi un futuro, e ha sempre voluto lasciarsi alle spalle un'esistenza piena zeppa di rimpianti, solitudine e delusioni, continua ad essere alla ricerca di una seconda possibilità, per lei e per suo figlio. In quell’uomo solitario vedrà un motivo di redenzione, un'ultima speranza. Ce la farà a costruirsi una vita migliore?