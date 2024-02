Un posto al sole, il bacio gay tra Sasà e Castrese infiamma la polemica omofoba sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Upaspoiler (@upaspoiler)

Il primo personaggio transgender della soap

Il bacio gay a “ Un posto al sole ” infiamma la polemica omofoba sui social. La storica fiction diha inaugurato il 2023 con una nuova storia d’amore, quella tra il vigile(l’attore Cosimo Alberti) e(interpretato da Peppe Romano): i due si sono baciati nella puntata andata in onda il 2 gennaio,che a una parte del pubblico non è piaciuto. Uno dei motivi che ha infiammato la polemica è l’in cui la scena è andata in onda, ovvero l’access prima time (la serie si può vedere dal lunedì al venerdì su Raitre alle 20,50). C'è chi ha scritto: “Sono scene che se c'è unpossono turbare, non condivido”, altri hanno tirato in ballo anche la: “Vergognatevi che state scatenando l'ira di Dio! Non vi è bastato un virus e le guerre per il mondo?”. Commenti piuttosto forti, in alcuni casi offese, che sono stati anchesu Twitter dove, tra l’altro, esiste un hashtag dedicato alla soap opera, utilizzato dagli appassionati delle vicende che interessano i protagonisti.Insomma, nel 2023 una serie Rai è ancora oggetto di attacchi omofobi . Eppure a “Un posto al sole” non è la prima volta che il pubblico vedeo comunque racconti legati a tematiche queer . Il personaggio di Salvatore Cerruti, dichiaratamente gay , ha portato avanti per numerose puntate una relazione, poi finita, con un medico. Ma tornando indietro nel tempo, a oltre otto anni fa, il tema era già stato affrontato con la storia del giovane(l’attore Alessio Chiodini), figlio minore del noto imprenditore Roberto Ferri, che aveva scoperto di provareper un allievo della scuola di teatro da lui frequentata, ovvero Claudio Parenti (interpretato da Gabriele Agnani). I due, dopo un’iniziale indifferenza, sono caduti l'uno nelle braccia dell'altro iniziando a vivere unae piuttosto tormentata che, però, ha portato il personaggio di Sandro ad affrontare una crescita personale importante tanto da fare coming out con il padre.Andando ancora più indietro nel tempo, il tema dell’amore omosessuale era già stato affrontato con il personaggio di(l’attrice Nina Soldano): la sua amicizia con(interpretata da Sara Bertelà) si trasformò, infatti, in un flirt tutto al femminile . E tra le due donne scattò anche il. In un’intervista, a proposito del bacio saffico, la Giordano disse: “”.La soap "Un posto al sole" ha anche affrontato il tema del cambio di genere con l’attrice trans Vittoria Schisano: nella fiction ha interpretato il ruolo di Carla Parisi, ildi Alex e Mia, le due sorelline cresciute solo con la madre. L’ingresso di Carla nella soap ha portato sul piccolo schermo una storia che tra l’altro appartiene alla stessa Schisano. Registrata alla nascita come Giuseppe, Vittoria ha affrontato il percorso dicompletandolo nel 2011.