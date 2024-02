X Factor 2022, chi è Linda Riverditi. La cantante rivelazione dello show offesa sui social

Chi è Linda Riverditi, concorrente di X Factor 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LINDA (@lindariverditi)

Il percorso di Linda a X Factor 2022

Linda Riverditi si prepara per conquistare lafaccia degli insulti ricevuti. La rivelazione di questa edizione dello show di Sky si chiama, in arte Linda, ha 19 anni ed è nata ad Alba, in provincia di Cuneo ed è. Nella(ore 21,15 su Sky) la cantante seguita da Fedez si gioca il tutto per tutto per conquistare uno deiper la finalissima in programma al Mediolanum Forum. In gara, oltre alla 19enne, ci sono i Santi Francesi, Beatrice Quinta, gli Omini e i Tropea. Laprevede due manches: nella prima Linda duetterà con, musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, tra i più significativi e poliedrici artisti italiani mentre nella seconda prova proporrà “” di Dean Lewis.Linda si avvicina alla musica a soli 7 anni grazie alla mamma che le faceva ascoltare “” dei Queen: da allora, Freddie Mercury è stata la sua ispirazione e il suo mito. Il suo percorso artistico prende il via intorno ai quattordici anni quando inizia a studiare. Per rispondere a un’esigenza personale e trovare nella, inizia a misurarsi con la scrittura: con i suoi brani cerca di arrivare dritta al punto senza troppi giri di parole. Uno dei suoi punti di forza? Riuscire ad, trasmettendo a pieno le sue emozioni ed entrando nel cuore di chi la ascolta. La musica è spesso il suo rifugio . L’adolescenza, infatti, non è stata così spensierata come si potrebbe pensare. “Il mio rapporto con la scuola è stato tragico e mi ha creato tanta ansia., mai capito il perché” racconta in un’intervista al settimanale “Oggi” dove confessa anche il suo rapporto tormentato con il corpo . “Ho passato un brutto periodo in cui ho preso dodici chili in un mese” spiega ancora. “Poi l’estate successiva ne ho persi dieci, poi io li ho ripresi, poi persi di nuovo. Tuttora non mi vedo bene” ammette la cantante.I suoi tormenti spesso finiscono nelleche compone: “”. Le sue canzoni parlano di lei, della sua vita e dei suoi genitori. Ma ancora non riuscita a scrivere una canzone per la. “ Ho una ragazza da due anni, ma non riesco a scrivere di lei, devo affinare la mia scrittura per parlare di cose così intime.”. Del suo look dice: “Non mi vedrete mai con una minigonna o con i tacchi. Lo stile femminile nel vestire non lo sento mio, non lo trovo comodo. Preferisco vestire così, con maglietta, camicia e pantaloni”.Linda, con la sua voce magnetica (così come lo sono i suoi testi), ha stregato i giudici di Fedez , Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi) e idel programma condotto da Francesca Michielin fin dall’inizio. Ne è riprova l’inedito “”, cantato per la prima volta durante il Live Show con cui ha commosso i giudici, soprattutto Dargen Damico.Alledi X Factor 2022 si è presentata con una cover al pianoforte di “” dei Måneskin ottenendo i quattro sì della giuria. Ai Bootcamp di Fedez ha confermato le aspettative del giudice con “Rootless Tree” di Damien Rice entrando a far parte deidi X Factor 2022 con “Skinny Love” di Bon Iver. Nella puntata del 24 novembre, il, un problema tecnico all'inizio dell'esibizione con l'orchestra, ha mandato in confusione Linda. Prima viene interrotta, poi ricomincia e procede spedita: la sua cover di “Running Up that Hill” di Kate Bush ha convinto i giudici che la promuovono alla semifinale di giovedì 1° dicembre. Dietro le quinte, però, sfogandosi con i suoi sostenitori guidati da Fedez. “Era la puntata che aspettavo di più” ha confidato la concorrente al suo coach aggiungendo, però, che quello che più le ha fatto male sono stati i commenti ricevuti. “” ha detto Linda. “Nessuno merita parole di odio. Linda non permettere che la cattiveria distrugga i tuoi sogni” le parole di Fedez per sostenere la sua cantante.