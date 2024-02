Genna Toko, giovane promessa finalmente italiana: non solo in pedana ma anche sui documenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Salvetti (@salvetti66)

La cittadinanza italiana: perché è un problema

, nome completo Genna Romida Toko Kegne, giovaneoriginaria del Camerun ma da quando era piccola residente in Toscana, ha ottenuto ieri, 25 ottobre, la cittadinanza italiana . Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, si è congratulato con lei da parte di tutta l'Amministrazione invitandola in municipio e incontrandola di persona. La nuova cittadina italiana infatti vive nella città labronica da ben 15 anni, qui si allena e, oltre ad eccellere nel suo sport, è anche iscritta al secondo anno di Scienze Motorie e lavora in un impianto di articoli sportivi.Il primo cittadino ha pubblicato sui suoi profili Facebook e Instagram un post dove racconta l'incontro con la ragazza, ringraziandola e complimentandosi per i successi ottenuti. Come scrive Salvetti Toko ha "Un sorriso contagioso" ed è "". Per quanto riguarda i risultati, nel 2021 la giovane e talentuosa atleta ha conquistato l'oro in pesistica per la categoria 81kg, divenendo. Nelle finali di quest'anno invece, disputatesi a San Donato Milanese, la livornese ha ottenuto un argento sempre nella categoria juniores 81kg. Ottenere la cittadinanza in Italia, lo sappiamo, non è semplice. O almeno molti sono gli Stati occidentali dove viene concessa in modo più agevole. Ad esempio negli Stati Uniti la si ottiene "semplicemente" nascendo in territorio americano. Nel nostro caso invece la prassi burocratica è ben diversa e le modalità per diventare italiani o italiane sono svariate. Una procedura è quella, ad esempio, dello, ovvero per nascita, oltre che per riconoscimento e adozione, anche da un solo genitore cittadino italiano; un'altra è lo ius soli : i nati in Italia da genitori apolidi, ovvero il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo ius sanguinis. Infine, l'ultima via per '', ovvero la permanenza legale per 10 anni in Italia con assenza di precedenti penali e adeguata stabilità economica. In ambito sportivo , invece, dal 2016 è in vigore per legge lo ius soli sportivo , ovvero la possibilità per i giovani atleti, non ancora regolarizzati in termini di cittadinanza, a partire dal decimo anno di età ma con regolare residenza, di poter essere tesserati presso le federazioni sportive tramite le stesse procedure in vigore per i cittadini italiani.