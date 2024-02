La sconvolgente verità dell'atleta

L'atletica come veicolo di salvezza

Una storia agghiacciante quella dell'atleta, 4 ori olimpici, leggenda del mezzofondo edell' integrazione . Il campione britannico sarebbe stato, portato nel Regno Unito a una famiglia in cui è finito di fatto a lavorare come collaboratore domesticoLe rivelazioni scioccanti sono contenute in un documentario prodotto da BBC e Red Bull Studios, di cui il sito del network d’informazione britannico ha dato una breve anticipazione., e non è venuto nel Regno Unito come rifugiato, al seguito della madre e alcuni fratelli per ricongiungersi al padre: nessun suo famigliare è mai stato in Gran Bretagna, e suoin Somalia nel 1987. Quando aveva appena, e si trovava in Gibuti con la famiglia,, e che lo portò via aereo nel Regno Unito: gli disse che lo portava inper vivere con, e che d’ora in avanti avrebbe dovuto chiamarsi Mohamed Farah, come indicato sui nuovi documenti che gli aveva dato. L’uomo che finora abbiamo conosciuto come Mo Farah racconta che inizialmente era eccitato all’idea di salire sull’aereo, ma una volta in Europa si rese conto che c’era qualcosa che non andava. La donna, dove prese isu cui il bambino aveva segnati tutti i contatti famigliari, glie gli gettò via. “In quel momento, capii che ero”. Fu affidato a una famiglia dove, se voleva ricevere del cibo e sopravvivere, era. La donna che lo avevagli disse che, se voleva rivedere la sua famiglia, doveva restarsenee non rivelare a nessuno la. Per i primi tre o quattro anni non gli fu nemmeno permesso di andare a, e quando infine fu ammesso alfu detto che era unSoltanto all'età digli fu concesso di frequentare una scuola. Ma l’inglese lo sapeva poco e male: "Ero un, stavo sempre solo, nessuno con cui parlare". La svolta arrivò quando, due anni più tardi, venne finalmente affidato a un’altra famiglia, di origine somala. "Lì mi sono sentito. E anche a scuola è cambiato tutto, perché gli insegnanti si sono accorti che correvo più veloce di tutti. Insomma, mi". La scuola ha salvato Mo Farah, o meglio, che è divenuto il suo modo pere anche per integrarsi nel Regno Unito. Inoltre, gli insegnanti notarono le sue difficoltà e la carenza di attenzioni della famiglia con cui stava a Londra, e lo aiutarono a trasferirsi in un’altra famiglia di immigrati somali, che lo hanno cresciuto negli anni successivi. Ma Farah non è solo bravo a correre, è il più bravo. Nel 2001, a 18 anni, vince ie non si ferma più. La vita diventa normale, quella di un atleta professionista che gira il mondo, guadagna abbastanza da permettersi una vita agiata, si innamora e poi si sposa, nello stesso anno in cuia Barcellona: una doppietta sui 5 e 10mila metri. Non sarà l’ultima. L’anno dopo diventa per la prima, a Taegu, in Corea del Sud, nei 5mila metri (nei 10mila dovrà accontentarsi dell’argento). Arriva ai Giochi di Londra 2012 da favorito: la sua è una storia di integrazione: un rifugiato.: è il volto perfetto per diventare uno spot dell’integrazione. Ma solo lui sa quello che ha passato. Vince, stravince, sia sui 5 che sui 10 mila metri. Diventa uno dei nomi più importanti dell’atletica leggera. Eppure il nome non è il suo. Riceve anche l’come i Beatles, come Sean Connery, Alfred Hitchcock e Conan Doyle. Farà il bis olimpico nel 2016 a Rio. Nel frattempo, tramite alcune donne della comunità somala londinese ritrova la madre. "La differenza tra me e le persone che hanno fatto il mio stesso percorso è stata che io sapevo correre.. So di aver preso il posto di qualcun altro, mi chiedo spesso", conclude l'atleta.