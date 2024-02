Mondiali Qatar 2022, Collin Martin tra sogni e timori: "Lì l’omosessualità è un crimine"

Il coming out e gli attestati di solidarietà

"I tifosi non sanno quanto sia difficile non avere la libertà di accettarsi"

Giocare unè ildi tutti i calciatori. C'è però chi ha un po'a farlo. Si tratta di, centrocampista statunitense che ha rivelato di esserenel 2018. Fino a qui niente di strano se non fosse per il fatto che i prossimi Mondiali di calcio si svolgeranno in Qatar , paese non troppo incline ai diritti LGBT Il centrocampista, che ora gioca nel San Diego Loyal dopo un passato nel Washington DC e nel Minnesota, ha raccontato la sua esperienza. "Non pensavo che la mia storia sarebbe finita in prima pagina. Quando ho scelto di fare coming out ero un po' ansioso.della reazione di colleghi e tifosi ma è andato tutto bene. Non pensavo di ricevere così tantiAdesso però ci sono i Mondiali in Qatar. E ho la stessa ansia." "Se fossi convocato, anche se è una ipotesi piuttosto remota, sarebbe unper me e tutta lache avrebbe un punto di riferimento in campo. E cercherei di rappresentarla nel miglior modo possibile. Tuttavia vorrei avere delle. Vorrei ci fosse la certezza che un giocatore gay sia rispettato e non generi problemi di tolleranza. E comunque non dovrei arrivare ad avere dei dubbi sul fatto che mi sia permesso di giocare nel paese che ospita la Coppa del Mondo. Se le persone non possono andare negli stadi e sentirsi al sicuro dalle", ha tuonato il calciatore. Nel 2020, il Qatar ha assicurato ai visitatori che il regno avrebbe accolto i fan Lgbtqia+. Nonostante questo, mesi fa, nel Paese è esplosa unarelativa ad alcuni hotel promossi dalla FIFA che hanno, mentre il presidente Asser Al-Khater ha avvertito tifosi e calciatori,” e bandiere rainbow sugli spalti. I mondiali nel Paese arabo, che la nazionale italiana vedrà da casa non essendosi qualificata, saranno i primi della storia a tenersi in inverno. Calcio d’inizio il 21 novembre, con chiusura il 18 dicembre 2022.Uno studio rivela che oltre ilcrede che i giocatori di calcio dovrebbero "" perché non è rilevante. Un dato che fa molto riflettere. "I tifosi evidentemente non hanno ancora piena consapevolezza di quanto siaCiò che ho più apprezzato della mia carriera In MLS è che i calciatori di spicco, prima di ogni partita, salgono sul palco schierandosi contro ogni forma di. L'idea che l' omofobia non sia accettata allo stadio esattamente come il razzismo significa molto per me. Penso che sia un qualcosa da prendere come esempio per assicurarsi che gli stadi e tutti ideputati allo sport siano più", conclude il centrocampista.