Tennis, Amanda Anisimova si ritira per "la salute mentale"

Chi è Amanda Anisimova

L’ennesimo “ritiro” clamoroso nel circuito Wta

si ritira dal tennis per problemi di salute mentale . La tennista statunitense di 21 anni ha deciso di mettere da parte racchette e palline, almeno per un po’ di tempo, per dedicarsi a se stessa e preservare il benessere psicologico.E’ la stessa giocatrice, via social, ad annunciare il ritiro (senza specificare se sarà definitivo oppure no). “È diventato insopportabile essere a tornei” sono le(che apriranno un nuovo tema di riflessione per il mondo di questo sport) dell’atleta statunitense di origini russe. Rivolgendosi ai fan sui social, dice: “Ehi ragazzi. Ho pensato di fare un post spiegando cosa sta succedendo e”. “Sto facendo veramente fatica a livello psicologico , ho un burnout che sta andando avanti dall'estate 2022” spiega l'americana che attualmente èdella Wta.“A questo punto la mia priorità è il mio benessere e. Ho lavorato duramente per superarlo. Mi mancherà essere lì fuori con voi, e apprezzo tanto il continuo supporto” conclude la tennista.Nata a Freehold il 31 agosto 2001, l'atleta è professionista da quando aveva. In carriera si è spinta fino alladell’Open di Francia 2019, diventando la prima tennista nata negli anni 2000 a raggiungere tale traguardo. Vanta la vittoria die nel 2019 ha raggiunto la 21esima posizione, suo best ranking. Nel 2019 ha vinto il suo primo titolo a(gli US Open junior) quando aveva soltanto 17 anni, due mesi prima di raggiungere le semifinali del, eliminando la campionessa in carica Simona Halep.Qualche mese più tardi la giocatrice ha dovuto fare i conti con la morte del padre e allenatore, a cui è seguita un lungo periodo difficile che sembrava però essersi lasciata alle spalle raggiungendo i quarti a Wimbledon lo scorso anno. Sono molti i messaggi di solidarietà da parte di; e non mancano le accuse di chi ricorda alcuni attacchi ricevuti sui social dalla Anisimova per la sua “forma fisica meno atletica del circuito”.Amanda Anisimova non è l’unica tennista a dover affrontare problemi di salute mentale e a dire basta. Il suo stop allunga la lista dei(25 anni), la star del tennis giapponese, ha avuto una crisi dopo il Roland Garros 2021 quando era la. L’atleta decise di disertare la conferenza stampa della finale del torneo del Grande Slam e annunciò uno stop alla sua carriera. La giapponese, recentemente ha fatto sapere dialle competizioni dopo un lungo periodo di pausa. Al momento è incinta ma al termine della gravidanza (per la quale ha rinunciato agli ultimi Australian Open) tornerà ad allenarsi per calcare nuovamente i campi di giochi e “”.Anche la slovena(22 anni) si è fermata a seguito della scomparsa del padre a causa di un tumore, mentre il giapponese(34 anni) ha dovuto affrontare problemi extra-tennistici. Gli atleti, specie quelli giovani, trovano difficile gestire le pressioni del professionismo: tanti impegni, tanti viaggi, tante interviste, tanti sponsor, tante lusinghe. In queste circostanze, è comprensibile che alcuni decidano di fare un passo indietro quando non ci sono le condizioni per andare avanti. E non capita soltanto a chi gioca sulla terra rossa. Nella ginnastica artistica - dove la sfida è soprattutto con se stessi - ha suscitato clamore il ritiro della campionessa Simone Biles annunciato nel 2021, al termine dei Giochi Olimpici di Tokyo.