Aborto, negli Usa diritto negato ma in Italia le cose non vanno poi tanto meglio

La 194 non basta più

I "Mai Dati!" dell'aborto in Italia

La lettera di Gaia Nanni

La decisione della Corte suprema americana di abolire il diritto all'aborto come principio costituzionale ha scatenato una vera e propria ondata di terrore anche al di fuori dei confini Usa. Una scelta che ha immediatamente sancito una sorta di condanna per(erano passate pochissime ore dalla sentenza e in Texas e Missouri l'aborto è diventato illegale, vi basti questo) ma che ha fatto indignare anche cittadini e cittadine di altri Paesi, non ultimi quelli italiani. E se c'è chi esulta per la "Volontà di Dio" che è stata fatta – parole dell'ex presidente Trump –, come il senatore leghista Pillon, la situazione dell'aborto in Italia non è affatto rassicurante, pur essendoci in teoria una legge chiara che lo tutela.Ovviamente, come in questi anni abbiamo scoperto a nostre spese, la sola. La legge del ’78, che 44 anni fa era La Rivoluzione ma oggi appare necessariamente da rivedere, punta infatti a promuove la natalità (e visto l'inverno demografico vissuto dall'Italia oggi non è poi così foriera) garantendo allo stesso tempo la – più che legittima– libertà di scelta e l’autodeterminazione. La 194 prevede infatti che(12 settimane) di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari e che, quindi, dipendono dalla volontà della persona stessa. Ma se la regola c'è, come sempre accade, c'è anche. Che nel nostro Paese si traduce in unaIl numero di interruzioni volontarie di gravidanza in Italia continua a scendere ed. Qualche settimana fa il Ministero della Salute ha pubblicatosul tema, relativa all'anno 2020. Gli aborti in quell'anno in Italia sono stati, il 9,3% in meno rispetto al 2019 (73mila) e circa un quarto rispetto al picco massimo di. Secondo i dati ci sono 5,4 interruzioni ogni mille donne tra i 15 e i 49 anni (-6,7% rispetto al 2019). La fascia di età in cui si registrano tassi più elevati è quella compresa tra i 30 e i 34 anni (9,4 per mille). Sono invece, al di sotto dei 20 anni, quelle in cui si è registrato il calo più importante: -18,3%, con un tasso di abortività passato dal 3,7 per mille del 2019 al 3 per mille del 2020. Ma cala, seppur lievemente, anche la quota di: nel 2020 erano ilrispetto al 67% dell'anno precedente. Ma se si guarda all' indagine "Mai Dati!" condotta su oltre 180 strutture dalla professoressa Chiara Lalli e da Sonia Montegiove, informatica e giornalista, pubblicata dall’in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della 194, il quadro che emerge è drammatico: sono(24 ospedali e 7 consultori), tra ginecologi, anestesisti, infermieri e OSS. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. Dati che si ritrovano anche nella relazione ministeriale. Basta vedere lein materia di obiezione di coscienza dei medici e personale sanitario: nellaesercita il diritto all', in Abruzzo l'83,8%, in Molise l'82,8% , in Sicilia l'81,6%, in Basilicata l'81,4%. I minori tassi di obiezione tra i ginecologi si riscontrano in Valle d'Aosta (25%).Non solo negli Usa, dunque. Anche in Italia l'accesso all’aborto, soprattutto in alcune zone ma la tendenza è in espansione, è una. E se anche una flebile speranza arriva dall'aborto farmacologico (), grazie al boom dell'utilizzo della, la realtà dimostra che l'uso sempre più crescente del medicinale è andato di pari passo con una diminuzione delle interruzioni di gravidanza in ospedale. Insomma il diritto che vede restringersi i propri confini da un lato fa ancora fatica ad espandersi dall'altro. A rimetterci, come sempre, sono però le persone, le donne."Io sono di Firenze e. Sì, lo so. Avrei potuto scegliere un inizio più romanzato e farvi entrare piano piano in una trama con un lieve parapendìo su 'Cavolo, ma sembra che anche lei allora. Sembra, leggendo tra le righe, che sia capitato a lei oppure ad una sua amica'. Niente smancerie. Ci entrate dentro come ci sono entrata io: senza nessuna formalità". Si apre con queste parole che sono una dichiarazione di intenti la, classe 1981, che su Facebook racconta la sua esperienza di interruzione di gravidanza. Fatta nella liberale Firenze, che poi, tanto progressista non lo è, evidentemente. "La– racconta l'artista sui social – nulla può fare per me chequindi entro nell'iter del 'troviamo qualcuno che metta una firma e attesti che effettivamente io voglia davvero interrompere la mia gravidanza'". Nanni, nel doloroso racconto, spiega che allora era solo "una donna che voleva mettere fine alla sua gravidanza ma": non era minorenne, non era straniera, ma a nulla sembrava servire l'esprimere una sua libera e legittima volontà. "Faccio più incontri con una psicologa ed una assistente sociale che alla fine della prima seduta mi dice 'vede, lei è emotivamente scossa. Piange.. Rifissiamo un altro appuntamento'. E passano i giorni. Che sembrano mesi. Le settimane, anni", aggiunge. Dopo la firma, tanto attesa, che attesta la gravidanza in corso, c'è la visita dal ginecologo, il quale "Non mi guarda in faccia. Non parla con me – spiega l'attrice –. Si gira verso la specializzanda e dice mentre mi visita:". Da lì in poi QUELLA inizia il suo iter verso l'aborto, trovandosi in mezzo a partorienti e donne che, dopo la quarta gravidanza, volendo farsi chiudere le tube, devono chiedere il permesso al marito. Che, non essendo presente, non può darlo. E quindi le tube restano integre. "Mi chiedo se serva ancora oggi la firma die della nostra vita" scrive Gaia Nanni, che poi puntualizza: "Il dolore di quello che è stato non ve lo racconto, l'unico balsamo sarebbe non farci passare nessuna altra donna da quell'iter disumano"."Oggi che tutti ci indigniamo - giustamente - per la mostruosa sentenza della Corte suprema Usa sull’aborto, ho voluto raccontarvi questa storia.. Perché ancora una volta,e perché rendere difficile l'applicazione di un diritto equivale a negarlo".