Afghanistan, 80 studentesse avvelenate in due scuole

Dopo l’Iran , anche in Afghanistan si registrano casi di. E la condizione delle donne è sempre più difficile. Quasi 80 ragazze sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due attacchi separati nelle loronella provincia di Sar-e-Pul, nel nord del Paese. Lo riferisce all'Associated Press,, dirigente del dipartimento provinciale dell'istruzione nel distretto di Sangcharak.Il dirigente specifica che 60 studentesse sono state avvelenate nella scuola di Naswan-e-Kabod Aab e altre 17 nella scuola di Naswan-e-Faizabad. Secondo Rahmani la persona che ha orchestrato l'avvelenamento aveva unma non ha fornito altri dettagli.“Entrambe le scuole primarie sono vicine l'una all'altra e sono state prese di mira una dopo l'altra. Abbiamo trasferito gli studenti in ospedale e” racconta il funzionario senza dare ulteriori informazioni su come le ragazze siano state avvelenate. Rahmani non ha dato specificato la loro età, ma ha detto che erano studentesse dallaÈ la prima volta che si verifica questo tipo di aggressione da quando i talebani sono saliti al potere nell'agosto 2021 e hanno iniziato la loro repressione dei diritti e delle libertà delle donne e delle ragazze afghane. Alle giovani, infatti, è vietata l'istruzione oltre la prima media, inclusa l'università, e alle donne è vietato la maggior parte dei lavori e degli spazi pubblici La repressione dei diritti e delle libertà delle donne e delle ragazze afghane, per mano dei talebani, sta provocando situazioni sempre più difficili ed estreme. Secondo un reportage della Bbc , sono in crescita ie quella che alcuni specialisti definiscono un'autentica “”. “Voglio solo che qualcuno ascolti la mia voce.” racconta una studentessa universitaria afghana, nel reportage. “La maggior parte delle ragazze della mia classe ha avuto pensieri suicidi. Soffriamo tutte di depressione e ansia. Non abbiamo speranza” aggiunge.La giovane donna, poco più che ventenne, ha tentato di togliersi la vita quattro mesi fa, dopo che il governo talebano aveva impedito alle studentesse dinel dicembre dello scorso anno. Ora è in cura da uno psicologo. Le sue parole offrono uno spaccato di una crisi sanitaria meno visibile ma urgente che il Paese deve affrontare. “Abbiamo una pandemia di pensieri suicidi. La situazione è la peggiore di sempre e il mondo raramente ci pensa o ne parla” afferma la(il nome è di fantasia, precisa la Bbc, come tutti quelli del reportage). “Quando leggi le notizie, leggi della crisi della fame, ma nessuno parla di salute mentale . È come se le persone venissero lentamente avvelenate. Giorno dopo giorno, stanno perdendo la speranza” racconta ancora la psicologa.La dottoressa Amal nel reportage, parla dinei primi due giorni dall’annuncio che le studentesse sarebbero state bandite dalle università. Ora riceve da sette a dieci nuove richieste di aiuto ogni giorno. La maggior parte dei suoi pazienti sonodi sesso femminile. Nella società profondamente patriarcale, logorata da quattro decenni di guerra, l'Onu stima che- la maggior parte delle quali donne - soffrisse di disagio psicologico anche prima della presa del potere dei talebani nel 2021. Ma gli esperti hanno detto alla Bbc he le cose adesso stanno peggio che mai a causa delladelle donne da parte del governo talebano e della crisi economica nel paese. “La situazione è catastrofica e critica. Ma non siamo autorizzati a registrare o accedere alle statistiche sui. Posso affermare con certezza, però, che a malapena riesci a trovare qualcuno che non soffra di una malattia mentale” afferma il(altro nome di fantasia), uno psichiatra che lavora presso un ospedale pubblico nel Paese. Uno studio condotto nella provincia di Herat dall'Afghanistan Center for Epidemiological Studies, pubblicato nel marzo di quest'anno, ha dimostrato cheafghani riportano sintomi di depressione.