Algeria, crociata contro la comunità Lgbtq: vietati i prodotti con i colori arcobaleno

L’ Algeria vuole vietare i colori Lgbtq . Il ministero algerino del commercio lancia una crociata contro la vendita di articoli "dai colori Lgbt" . Il ministro del commercio,, ha lanciato ufficialmente il 3 gennaio la sua campagna. Il giorno prima, dal suo ministero ad Algeri, Rezig ha comunicato la sua determinazione a "farla finita con quei prodotti sui quali sono apposti simboli e colori che rappresentanoalla religione e ai valori morali del popolo algerino". Non vengono esplicitamente nominati i colori arcobaleno , ma il riferimento è chiaro. In applicazione di una legge relativa alla protezione del consumatore e alla repressione delle frodi, ha esibito ladi oltre trentottomila articoli portanti quei colori e simboli : fra di essi, articoli scolastici, giochi di bambini e anche 4500 esemplari del Corano, come riferisce il quotidiano arabo fono "Ennahar"."Bisognadi prodotti contenenti questi colori e questi simboli, che cercano di inculcare certe idee presso le giovani generazioni", ha detto il ministro. E ha chiamato in causa la responsabilità dei consumatori – che non devono comprare quei prodotti – degli importatori, che devono impegnarsi a non comprarli, e infine dei servizi di controllo. Già il 26 dicembre, il ministero del commercio aveva annunciato il, che ha per slogan "Proteggete le vostre famiglie, diffidate dei prodotti che portano colori e simboli contrari all’Islam e ai nostri valori morali". Non mancano già le voci di dissenso in Algeria. "Sono finiti i colori, è finito l’arcobaleno" ironizza un militante politico,, sulla sua pagina Facebook. "Era proprio la priorità del Ministro del commercio, come se non ci fossero altri problemi", ironizza il regista. E la sceneggiatrice e registasi indigna: "E che farà Reizig un bel giorno di pioggia con un raggio di sole? Oscurantismo, ignoranza, populismo, estremismo: ogni giorno l’Algeria è umiliata un po’ di più a causa di questo genere di decisioni", dice in un video.Già in una intervista del 2019, l’associazione algerina(Colori), che raccoglieva la comunità Lgbtq+, puntava il dito sulla "" dell’Algeria: "Sono anni che le autorità algerine dichiarano pubblicamente che in Algeria. Abbiamo l’obiettivo di contraddire le loro menzogne e di esercitare pressioni per cambiare le nostre leggi omofobe e discriminatorie", dicevano. "Vogliamo portare alla luce gli atti di omofobia in Algeria", dicono dalla associazione, che non ha nessun riconoscimento legale, non può contare su nessun aiuto finanziario pubblico o privato, e trova la sua via di comunicazione grazie al web. La legge in Algeria punisce l’omosessualità , come: l’"atto contro natura con un individuo dello stesso sesso" prevede. In altri paesi africani le pene sono ancora più severe: in molti paesi dell’area centroafricana (Uganda, Kenya , Tanzania, Zambia) è previsto perfino l’ergastolo; in Mauritania, Sudan, Nigeria settentrionale e Somalia meridionale, chi appartiene alla comunità Lgbtq rischia la pena di morte, come riporta Amnesty International.