Congedo mestruale, nel Lazio la prima proposta di legge

Congedo mestruale, la proposta di Eleonora Mattia

Lazio apripista in Italia. E nel resto del mondo?

Nel Lazio ladi legge sul congedo mestruale . Secondo lanon tutti i corpi sono uguali ma è giusto che tutti siano tutelati nei loro diritti fondamentali. E sempre secondo la medicina di genere, il sesso di una persona ha un impatto sulla frequenza, i sintomi e la gravità di, oltre che nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai farmaci.Poi, ci sono condizioni di salute che riguardano esclusivamente le donne come il ciclo mestruale e annesse patologie come la dismenorrea e l'endometriosi le cui conseguenze invalidanti sono state finora sottovalutate, quando invece meriterebbero laanche rispetto al loro impatto sulla vita di tutti i giorni. Fino a oggi, in Italia, si era parlato solo in termini generici di questo: all'infuori di una proposta di legge di inizio anno presentata da Alleanza Verdi-Sinistra, il tema era stato affrontato da alcune piccole realtà con iniziative autonome , come quella del l iceo artistico Nervi-Severini di Ravenna . Adesso la materia potrebbe essere trattata a livello legislativo.La Regione Lazio è la prima a livello italiano a proporre una norma che permetta a chidi assentarsi da scuola e dal lavoro. La proposta arriva da, consigliera regionale Pd del Lazio e presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile . “Ho depositato una proposta di legge per introdurreche permetta alle donne di assentarsi dalla scuola e dal lavoro e rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo, visto chelegati alla dismenorrea sono una condizione diffusa, spesso con un impatto negativo tale da interferire sulle attività quotidiane” dice la consigliere Dem.“Gli strumenti previsti per favorire l'adozione di talevanno dalla promozione di intese tra la Regione Lazio e le scuole, istituzioni formative, università e imprese alla concessione di contributi per campagne informative con il supporto di Asl ed enti del terzo settore” spiega ancora Mattia. Nella proposta della consigliera del Pd “sono inoltre, previsti, deiper i privati”. In particolare, “alle imprese che garantiscono alle proprie dipendenti tale permesso viene assegnato un punteggio specifico sia nell'ambito di avvisi e bandi pubblici regionali che nelle procedure di selezione per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture”.“Un insieme di misure che possono essere avviate con un finanziamento diannui fino al 2025 tramite il fondo specifico per le iniziative volte a contrastare glinei confronti delle donne affette da patologie o disfunzioni legate al ciclo” specifica Mattia. Il congedo mestruale è “una tematica molto sentita, che a Roma e nel Lazio, è stata promossa soprattutto dalla” ricorda la consigliera. E aggiunge: “Come spesso accade la: dobbiamo saperne cogliere i segnali e procedere di pari passo”.Secondo Mattia “anche stavolta possiamo fare da apripista a livello nazionale sulle politiche per le pari opportunità”. Il riferimento è alla proposta di legge sulla parità salariale , approvata nella scorsa legislatura, che introduceva la creazione di un sistema di premialità per le aziende virtuose.Il Lazio è la prima regione d'Italia ad avere una proposta di legge sul congedo mestruale, un istituto già applicato in Europa dalla Spagna dove è stato introdotto un permesso di, sovvenzionato, per chi soffre di dismenorrea. La Spagna è ilad adottare il 'permesso femminile', ma non è il primo in assoluto. I paesi dell’Asia orientale sono arrivati con anticipo sul resto del mondo.Il particolare il, primo Stato al mondo, ha introdotto il tale permesso nel 1947. Subito dopo, anche la(1953) ha previsto la possibilità di assentarsi uno o due giorni al mese durante il periodo del ciclo mestruale. Leggi su questo tema sono state approvate pure ine a Taiwan. Anche in Cina, le lavoratrici che soffrono di dolori mestruali sono esentate dal lavoro per uno a due giorni, con certificato medico. Nel 2017, invece, loha introdotto il “Mother’s Day”, il giorno di riposo per le donne che hanno il ciclo mestruale.