Ginnastica ritmica, continuano le indagini. Le ex farfalle: "Eravamo diventate solo dei numeri sulla bilancia"

Anna Basta e Nina Corradini a “Verissimo”

L’intervento della psicologa

“Le ragazze sono state”. Così il procuratore federaleche si sta occupando dell’indagine interna all', dopo lo scandalo abusi e vessazioni scoperchiato dalle due ex farfalle Anna Basta e Nina Corradini , che ribadiscono le loro storie anche a “Verissimo” nella puntata in onda sabato 19 novembre su Canale 5. Nella corso della seconda giornata di indagini, il procuratore Fgi Rossetti, spiega chenon arriverà a dare. “Stiamo ascoltando tutti coloro che ruotano attorno all'organizzazione e alla gestione del centro. Continueremo ad ascoltare le atlete e coloro che hanno messo piede a qualunque titolo nella struttura. Siamo in una, stiamo capendo ciò che avviene o è avvenuto e il metodo, organizzativo e educativo, che viene applicato” sono le parole di Rossetti. "Siamo ancora nella fase della contestazione,e poi eventualmente dare loro un valore:o altro" fa sapere ancora il procuratore aggiungendo "ora è il momento di riorganizzare le notizie acquisite di questa indagine conoscitiva. Molto probabilmente sentiremo altre persone: stiamo seguendo anche". La prima a essere stata ascoltata da Rossetti è stata l'allenatricee poi tutto lo staff tecnico, compresi nutrizionisti e psicologi. "Sono appena stata ascoltata dal procuratore federale e sono molto serena" è il laconico commento della tecnica che si limita a dire "le indagini sono in corso, confidiamo nella giustizia sportiva". Sullo scandalo interviene anche, presidente del Coni. ", non dobbiamo diventare giudici,, la procura federale sta interrogando, poi ci sarà una relazione, non so che provvedimenti ci saranno, al tempo stesso c'è una Procura della Repubblica, Brescia, che sta indagando, è evidente che siamo nelle condizioni di non dire nulla". Le parole del presidente del Coni, arrivano dalla sala del Consiglio Comunale di Aosta durante la 1131esima riunione dellain merito alla vicenda dei presunti maltrattamenti e vessazioni raccontate da ex ginnaste della nazionale italiana di ritmica che poi ha visto le denunce pubbliche di altre sportive Nina Corradini , nella puntata del 19 novembre di “Verissimo” (in onda su Canale 5) raccontano la loro verità relativamente ai presunti abusi subiti negli anni vissuti in nazionale, fatti di umiliazioni e vessazioni. Storie che poi sono state rese pubbliche da molte altre atlete . “, tutte insieme, in fila una per una. Prima della pesa avevamo smesso anche di fare colazione e avevamo paura pure di bere un bicchiere d’acqua perché faceva la differenza. E se il peso, secondo loro, non era quello giustocon frasi tipo ‘vergognati!’, ‘sei incinta’, ‘guarda che pancia ti ritrovi’” dichiara Basta. E Corradini aggiunge: “Queste frasi ci venivano ripetute ogni giorno, durante tutto il tempo degli allenamenti. Eravamo solo dei, non avevamo più valore né come persone né come ginnaste ”.Interrogate dacirca il rapporto che avevano con lo staff degli allenatori, le due ex farfalle azzurre dichiarano: “Il rapporto che si crea con gli allenatori è quasi di, ricerchi la loro approvazione anche se sai che ti stanno facendo del male.”. Una percezione distorta del proprio corpo che ha portato Corradini adper perdere peso. “Ho iniziato a prenderli a settembre del 2020 e ne prendevo uno a sera, tanto che non mi facevano più effetto. Una volta ne ho presi tre, ho perso un chilo e mezzo in una notte e la mattina dopo sono. Lì ho capito che stavo mettendo a rischio la mia” spiega Corradini precisando che “comunque quel giorno, perché per loro gli infortuni sono solo una scusa per non allenarsi”.tali che Basta ha addirittura considerato l’idea di: “Ci ho pensato molto. Per tantissimo tempo ho vissuto con il pensiero che la mia vita non avesse senso”. Unaper tutto il tempo, tanto che le loro famiglie non sospettavano niente: “Noi andiamo via di casa molto giovani, diventiamo subito indipendenti e sappiamo di dover proteggere le famiglie.quando gliel’ho raccontato – dice Basta -. Ho deciso di smettere con la ginnastica ritmica nel maggio 2020 e dopo poco tutta la sofferenza che avevo provato mi si è riversata addosso e ho passato un. Ora mi sono rimessa in sesto anche grazie a un percorso psicologico”. E sulla difficile scelta di parlare di questo mondo, le due ex farfalle della ritmica concordano: “Ci muove il fatto chestanno soffrendo e stanno vivendo quello che noi abbiamo vissuto e non va bene., sono certe persone che lo rovinano”.. Le pressioni che subiscono sono eccessive , troppo spesso non si vede più la persona ma soltanto la sua performance. Bisogna lavorare con le Federazioni, e nelle Federazioni, affinché ci sia un'adeguata formazione di tutte le figure che ruotano attorno alle vite di ragazzi e ragazze”. E’ quanto sostiene, consigliera dell'Ordine Psicologi della Toscana e referente del Gruppo di Lavoro di Psicologia dello Sport, dopo i casi di abusi denunciati da alcune ginnaste.Come il caso della pisana Ginevra Parrini , ex componente della nazionale di ginnastica ritmica che ha confessato che perdeva ancheperché la sua dieta erae una. Subiva vessazioni continue per fare sempre meglio e vincere titoli e medaglie. “non solo dal punto di vista tecnico, questo dovrebbe essere il mantra, l'obiettivo principale di ogni adulto che si trova coinvolto nella vita sportiva di bambini e bambine, ragazzi e ragazze- spiega Ceccarelli -. Purtroppo, mano a mano che il livello di agonismo cresce, i giovani diventano atleti e vengono visti e, sottoposti a indicibili fatiche fisiche ed emotive. Si crea così un’anti-cultura che valorizza una competitività estrema per la precocità e per i ritmi, una competitività che passa per l’appropriazione del corpo di bambini e bambine”.Secondo la psicologa “e sostegno degli sportivi e delle sportive, che non vivono solo di glorie. Sarebbe opportuno prevenire queste situazioni, piuttosto che intervenire quando si è di fronte ad un'emergenza o, peggio ancora, quando ci sono vite distrutte dal”. Ceccarelli, inoltre, ricorda il ruolo “fondamentale” della figura dello psicologo “a supporto degli atleti, dell'allenatore, della squadra, delle famiglie, e più in generale per tutti coloro che si dedicano alla pianificazione dial mondo dello sport volte ae prevenire il disagio giovanile”.