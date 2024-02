Giorgia Soleri: "Damiano mi sostiene come Chiara Ferragni con Fedez. Ma lui è 'santificato'"

Aborto, femminismo e vulvodinia... in versi

Soleri: "Nessuno ha detto a Chiara Ferragni 'Sei una santa'"

Visione stereotipata della donna

Innamoratissimi e super affiatati, Giorgia Soleri , frontman dei Maneskin , sembrano una coppia inseparabile. In salute e in malattia, come dimostra la recente apparizione del cantante accanto alla fidanzata il giorno in cui allaè stata depositataper il riconoscimento dellacome malattie croniche e invalidanti. Malattie di cui soffre la stessa Soleri e per cui si batte da anni, supportata dall'affetto del compagno. Nulla di male, all'apparenza, nulla che un qualsiasi altro ragazzo o marito farebbe per la persona che ama, si direbbe. Ma c'è un ma. Ed è la stessa modella e attivista a sottolinearlo.In una recente intervista a Fanpage, in occasione della presentazione del suo primo libro, una raccolta di poesie intitolata " La signorina Nessuno ", la 26enne milanese ha toccato tanti argomenti, dalall', dalla dipendenza affettiva alla lotta contro la vulvodinia e all'endometriosi. E poi ancora la depressione, l'anoressia, la psicoterapia. Tutti temi affrontati coi suoi versi, ma soprattutto "Tutti i temi presenti nel libro li ho vissuti in prima persona, ma è bello che ognuno ci veda la propria esperienza", ha detto durante l'intervista. Attivissima sui social, dai quali porta avanti le sue battaglie sociali perché "La condivisione è una forma di cura", Giorgia Soleri ha avuto recentemente modo di incontrare un altro personaggio pubblico che, attraverso i suoi profili, ha voluto comunicare un momento difficile che stava attraversando:. Il rapper, che aveva un tumore al pancreas per il quale è stato operato , ha voluto infatti parlarne attraverso lo schermo di uno smartphone con i suoi milioni di followers, seguendo passo passo le tappe del percorso.I due si sono incontrati a cena a Milano, con i rispettivi partner Damiano David e. Le coppie più amate d'Italia riunite per una sera, confrontandosi anche su quello che, per ognuna di loro, ha significato e significa avere a che fare con la malattia. E in merito Soleri ha voluto precisare a Fanpage: "che stai al fianco ad un uomo malato ', cosa che invece". Non è certo un'accusa verso l'imprenditrice digitale che, nel periodo in cui il marito ha subito l'operazione, gli è stata accanto giorno e notte. Quella di Giorgia Soleri è piuttosto una critica ad un pensiero ancora ben radicato nella cultura italiana: "all’interno della famiglia. Chiara è una compagna incredibile ed è stata un’ancora per Federico in un momento di difficoltà, come anche Damiano è stato per me. Però lui viene santificato, lei no”, ha ribadito anche nelle sue stories via social.Secondo la modella e attivista milanese "L'amore è, a prescindere dall'essere uomo o donna". E rivolgendosi al compagno Damiano e al suo prendersi cura di lei costantemente ribadisce: "Gli sono immensamente grata per la persona che è, ma". Insomma basta con la visione della donna 'infermierina' e dell'uomo 'Santo' se scelgono - o, nel caso di molte donne, sono costrette - ad occuparsi dei familiari. Anche perché, ci tiene a spiegare Soleri, nella battaglia per la vulvodinia che porta avanti sulla sua stessa pelle, come migliaia di altre ragazze, sono loro,. E dando all'uomo che le supporta il ruolo di 'santo' non si fa altro che sminuirne ancora una volta l'azione e il coraggio. Insomma le donne soffrono, ma se la loro malattia viene sconfitta o la ricerca e le istituzioni fanno passi avanti è merito degli uomini che sono stati al loro fianco. "Premetto che non gli ho mai chiesto di prendere parte a questa battaglia - ha detto a Fanpage -. Lo ha fatto spontaneamente e lo apprezzo moltissimo, ma se avesse preferito restarne fuori, non gliene avrei fatto una colpa. Non voglio sminuire la sua figura, ma", conclude Soleri.