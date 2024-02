Il diritto all'aborto "frutto avvelenato" per i repubblicani alle elezioni di Midterm

I referendum sul diritto all'aborto

Il parere di Faggioli: "Non solo i dem vogliono l'aborto legale"

Martedì 9 novembre non è stato solo il giorno dopo le, in cui tra prime volte storiche e schieramenti che traballano ma non si trasformano poi di molto, in cui l'onda rossa non è arrivata a travolgere il 'placido' specchio d'acqua democratico. È anche la data in cui le cittadine americane hanno riportato unain materia di diritti all'aborto nella prima tornata elettorale nazionale da quando la Corte Suprema ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade a giugno. Una questione politicamente cruciale, e scusate se è poco esultare per i risultati ottenuti in qualche Stato (nello specifico i primi a esprimersi sono stati la California, il Michigan e il Vermont, seguiti a sorpresa dal Kentucky) dove gli elettori hanno votato a favore del riconoscimento del diritto di aborto nella loro costituzione. La carta viene così modificata per "garantire a tutti il diritto fondamentale alla", che include appunto il diritto all'aborto. E visto che sonocoinvolte nelle decisione dei nove giudici supremi, che in questi mesi si sono viste assicurare o - nella maggior parte dei casi - togliere le tutele alla libertà di scegliere sul proprio corpo, anche questi piccoli passi avanti (o meglio, indietro a ripristinare una cosa che già c'era), sono significativi.La sorpresa più grande, dicevamo, è stata quella del, dove è statoe si è aperta così la strada al ripristino dell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza in uno Stato con uno dei divieti più restrittivi del Paese . La misura proposta avrebbe imposto il divieto totale di aborto, ma in un referendum che si è tenuto assieme alle elezioni di Midterm i cittadini si sono espressi in maniera contraria. Lo riportano i media americani. Il risultato, tuttavia, non annullerà automaticamente l'attuale legislazione statale, che proibisce quasi del tutto la procedura. In Michigan invece, dove laè stata rieletta presentandosi come una paladina dei diritti riproduttivi, gli elettori hanno approvato un'iniziativa elettorale che sancirà ildello Stato, impedendo che il divieto sancito nel 1931 entrasse in vigore. Ile la California hanno approvato referendum cheall'aborto, dopo che lo scorso giugno la Corte Suprema ha revocato la tutela federale dell'interruzione di gravidanza, lasciando la scelta ai singoli Stati. In seguito alla decisione del 24 giugno, numerosi governi federali a guida repubblicana avevano introdotto fortissime restrizioni all'interruzione volontaria di gravidanza. È stato però proprio un "Red State" come ilil primo, lo scorso agosto, a esprimersi in un referendum contro la stretta , rigettando un emendamento proposto dai Repubblicani che avrebbe introdotto drastici limiti alla procedura.In queste elezioni di Midterm la sentenza della Corte Suprema sull'aborto, "risultato inseguito e sognato da 50 anni da repubblicani e vescovi cattolici Usa", si è dimostrata in realtà ", perché ora porta in svantaggio il partito repubblicano". Così, docente di Storia del Cristianesimo alla Villanova University di Philadelphia, commenta con l'Adnkronos i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti in cui l'aborto, anche oltre le previsioni, "", impedendo la stragrande vittoria repubblicana di cui parlavano i sondaggi. "In alcuni Stati, negli ultimi anni repubblicani, il fattore aborto ha spostato abbastanza perché, questa è una delle ipocrisie dell'America che si è svelata", aggiunge l'esperto. Che ricorda come gli elettori di Stati come il Kansas - "diventato negli ultimi 30 anni il simbolo del conservatorismo rabbioso" - o il Kentucky, abbiano approvato referendum per difendere la libertà di scelta. Per Faggioli si tratta di un, il rovesciamento degli ultimi 40 anni in cui, da Ronald Reagan in poi, i repubblicani vincono anche per la loro opposizione all'aborto legale". Ora che la Roe v. Wade è stata annullata da una Corte a maggioranza conservatrice, "che ora è una falsa immagine del Paese, i repubblicani perdono perché l'alternativa è, nella migliore delle ipotesi, il".