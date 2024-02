Il Papa apre la Chiesa ai cattolici Lgbt. Partito Gay: "A queste parole seguano azioni concrete"

L'intervista del Papa

Il Papa alle persone Lgbt: Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli - Vatican News https://t.co/p0uRUAfGyG — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) May 9, 2022

La lettera dello scorso anno: "Dio è Padre di tutti e tutte"

La reazione del Partito gay: "Alle parole corrispondano azioni"

La: a chiederlo è nientemeno che, in una breve intervista con il gesuita James Martin pubblicata lunedì 9 maggio. Una dichiarazione importante e rivoluzionaria, accolta con piacere da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay per i Diritti LGBT+, che però ci tiene a sottolineare: "Ci auguriamo che a queste parole seguano delleche facciano realmente cambiare la chiesa e tutte le migliaia di associazioni, strutture sanitarie, scuole, strutture sportive e strutture per anziani gestite dalla chiesa cattolica. Questa sarebbe una rivoluzione!". Insomma buoni gli intenti ma che non si dimostrino solo promesse e si concretizzino invece in una reale apertura."Una, ma piuttosto una". Il Pontefice sembra avere le idee ben chiare in materia di cattolici Lgbt, almeno dalle risposte date anella mini-intervista rivoltagli dal gesuita. "Il 5 maggio, a nome di Outreach, ho chiesto a papa Francesco se fosse disposto a rispondere ad alcune delle domande più comuni che mi vengono poste dai cattolici Lgbtq e dalle loro famiglie ", racconta padre Martin sul sito Outreach . "Nella mia nota, scritta in spagnolo, ho fattoe ho detto al Papa che poteva essere breve quanto desiderava [...] Tre giorni dopo, ho ricevuto una nota scritta a mano con le sue risposte", spiega il sacerdote, da sempre difensore dei diritti dei fedeli della comunità arcobaleno.Il primo quesito posto a Bergoglio chiedeva: "Quale diresti che sia la cosa più importante che le persone Lgbt devono saper su Dio?" e il Papa ha risposto: "Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli. E 'lo stile' di Dio è 'vicinanza, misericordia e tenerezza'. Lungo questa strada troverete Dio". Alla seconda questione, "Cosa vorresti che le persone Lgbt sapessero della Chiesa?", il Pontefice ha replicato: "Vorrei che leggessero il libro degli Atti degli Apostoli. Là troveranno l'immagine della Chiesa vivente". Infine alla terza domanda, "Cosa dici a un cattolico Lgbt che ha subito un rifiuto dalla Chiesa?", Francesco ribatte: "Vorrei che lo riconoscessero non come 'il rifiuto della Chiesa', ma piuttosto di 'persone nella Chiesa'. La Chiesa è madre e chiama insieme tutti i suoi figli. Prendiamo ad esempio la parabola degli invitati alla festa: 'I giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri, ecc'. (Matteo 22:1-15; Luca 14:15-24). Una Chiesa 'selettiva', di 'sangue puro', non è la Santa Madre Chiesa, ma piuttosto una setta".Una dichiarazione forte e chiara, quella del Papa, che fin dai primi mesi di Pontificato, nell'estate del 2013 durante il viaggio di ritorno dal Brasile, pronunciando il celebre "", rivolto agli omosessuali che "cercano Dio" e "hanno buona volontà", si è sempre dimostrato propenso all'accogliere piuttosto che al cacciare, al comprendere che la Fede possa abitare anche in coloro che non rientrano nei 'dogmi' tradizionali , all'abbracciare all'interno della Chiesa cattolicaanche quando il resto dell'istituzione stessa li discrimina Infatti questa non è nemmeno la prima volta che il Pontefice si confronta con padre James Martin, un gesuita, tra gli esponenti del cattolicesimo più impegnati in favore della causa Lgbtq. Già circa un anno fa, a giugno 2021, Francesco aveva inviatoin cui ringraziava il prelato, redattore della rivista America e consultore del Dicastero vaticano per la Comunicazione, per il suo lavoro con la comunità. Nel testo si ritrova quella prima risposta data al sacerdote nelle più recente intervista: "Lo stile di Dio ha tre tratti: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è il modo in cui si avvicina a ciascuno di noi – si leggeva infatti nella missiva –. Pensando al tuo lavoro pastorale, vedo che cerchi continuamente di imitare questo stile di Dio. Tu sei un sacerdote per tutti e tutte, come". Lo scorso anno la lettera raggiunse il sacerdote in occasione del webinar Outreach Lgbtq Catholic Ministry, a segnare quasi una correzione di rotta rispetto alle prese di posizione (assolutamente contrarie all'apertura) del Vaticano in merito al Ddl Zan allora ancora al vaglio del Parlamento italiano."Apprendiamo con piacere la notizia della dichiarazione di Papa Francesco durante l'intervista pubblicata oggi (lunedì 9 maggio, ndr) con il gesuita James Martin, nella quale ha affermato che la chiesa non deve rifiutare le persone LGBT . L'affermazione di Papa Francesco è sicuramente molto importante perché", commenta a caldo Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i Diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale. Tuttavia, aggiunge in un comunicato ufficiale diffuso sul sito del partito, "Purtroppo a queste sue parole devono, in quanto ad oggi ci sono molti regolamenti che escludono le persone LGBT dalla vita della chiesa e in particolare dalle scuole; basti pensare ad esempio al recente regolamento delle scuole del Vaticano che". Il riferimento è al, pubblicato a fine marzo, in cui si farebbe divieto agli istituti di assumere docenti che non possano dimostrare la propria eterosessualità. "Pertanto – conclude Marrazzo – ci auguriamo che a queste parole seguano delle azioni concrete che facciano realmente cambiare la chiesa e tutte le migliaia di associazioni, strutture sanitarie , scuole, strutture sportive e strutture per anziani gestite dalla chiesa cattolica.!".