In Ucraina si valuta la possibilità di legalizzare il matrimonio omosessuale

La petizione: "Vogliamo gli stessi diritti delle coppie etero"

del Kyiv Pride per

le comunicazioni con i media. "Tutte le coppie sposate hanno questi diritti. Speriamo davvero che il matrimonio tra persone dello stesso sesso venga legalizzato, così le persone potranno prendersi cura l'una dell'altra ", ha aggiunto.

Omosessualità in Ucraina, tra riconoscimenti e passi avanti da fare

Da mesi martoriata dalla guerra, che non accenna a fermare la sua scia di morte e distruzione, in Ucraina avanza però anche la richiesta di. Come abbiamo già sottolineato più volta, l'invasione delle truppe russe nella nazione rappresenta unaparticolarmente grave per la comunità Lgbtq+ , visto la –mai celata– linea politica omofoba e contraria a tutto ciò che non rientri nell'eteronormatività del presidente Putin. Una ragione che ha spinto un'attivista, Anastasia Andriivna Sovenko, a lanciare unaper rendere legali i matrimoni omosessuali nel bel mezzo della guerra, perché, come scrive nella pagine web dedicata: "In questo momento,. Consenti alle persone dello stesso sesso di avere l'opportunità di creare una famiglia e avere un documento ufficiale che lo dimostri. Hanno bisogno deglidelle coppie tradizionali ". Sono oltregià raccolte, abbastanza da spingere il presidente ucraino a prenderla in considerazione. Tra pochi giorni, quattro per la precisione, perscadrà anche il termine per rispondere alla richiesta.L'omosessualitàin Ucraina, matra persone dello stesso sesso. Questo ha causato particolari problemi alle persone Lgbt+ che si sono arruolate nell'esercito dopo l'invasione della Russia. Ad esempio, secondo la legge ucraina, se una persona che ha una relazione omosessuale muore, il suo partner. Un'organizzazione per i diritti Lgbt+ ha descritto la petizione come un " momento importante " per i membri della comunità. "È importante che le persone Lgbtq abbiano il, di prendere il suo corpo dall'obitorio e di chiedere un risarcimento se necessario", ha dichiarato alla Bbc, responsabileIn Ucraina le petizioni che raccolgono più di 25.000 firme vengonodal presidente. Tuttavia, questo non garantisce alcuna modifica alla legge attuale e non è chiaro se Zelensky si muoverà per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni sforzi per proteggere le persone Lgbt nel Paese – come laintrodotta nel 2015 – la comunità ha continuato a subireNel, nonostante le proteste, a Kiev si è tenuta, che avrebbe dovuto svolgersi l'anno precedente, ma che era stata annullata dopo che un gruppo di skinheads aveva minacciato i partecipanti. Nel 2018, inoltre, alcuni attivisti sono statidurante una manifestazione transgender. Ma nonostante i rischi, la parata dell'orgoglio è diventato un momento atteso e sempre più popolare, tanto che l'anno scorsoalla marcia nella capitale, secondo le stime degli organizzatori. Secondo un sondaggio condotto a maggio dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, negli ultimi 6 anni il numero di persone che hanno una "visione negativa" della comunità Lgbt è diminuito dal 60,4% al 38,2%. Circa il 12% delle persone ha un atteggiamento positivo - in aumento rispetto al 3% - e circa il 44% si è detto indifferente.