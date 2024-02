Iran, cantano "Bella ciao" a scuola. Studentesse con e senza velo insieme contro la repressione

Un ragazzo di 17 anni ucciso durante una manifestazione

In Iran continuano le proteste contro il regime, in nome di Mahsa Amini , la 22enne curda morta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Nelle ultime ore sta circolando undove un gruppo di studentesse si prendono la mano e intonano “”, la canzone considerata l’inno della resistenza dei partigiani contro i nazifascisti e ora divenuta inno delle proteste iraniane Nel video si vedono le studentesse, di spalle:, a indicare che a dividerle nella lotta che stanno portando avanti non sarà il credo religioso. Il video è l’ultimo diffuso da alcune studentesse iraniane nel corso dei “”, una campagna nata nel 2018 a Teheran, quando giovani donne si toglievano il velo in una pubblica piazza per sventolarlo come una bandiera (bianca, appunto). La canzone è cantata in lingua persiana . Un passaggio recita: "O tutti insieme o anche da sola / bella ciao bella ciao / ci svegliamo al chiaro di luna / noi che resteremo svegli fino all'indomani / alla fine le nostre mani romperanno / in tutto il mondo la catena dell'oppressione".E sempre nelle ultime ore, è emersa la notizia di un ragazzo diucciso durante le proteste in Iran. Lo riporta la Bbc, specificando che l’8 ottobre, l’adolescente, aveva saltato la scuola per partecipare a una delle manifestazioni innescate dalla morte di Mahsa Amini . Le forze di sicurezza iraniane gli avrebberocon un fucile, ben 24 colpi. Dopo aver partecipato alla protesta, il 17enne non sarebbe più tornato a casa. Inizialmente, i genitori di Abolfazl non avevano idea di cosa gli fosse successo. Solo il giorno successivo, sarebbero stati contattati dalle autorità, che avrebbero detto loro di andare a prendere il figlio alla stazione di polizia locale. Quando sono arrivati, gli sarebbe stato detto che era morto e di "non parlare con i media della questione". Le autorità non hanno commentato la notizia. Ma il suo certificato di morte, ottenuto dalla Bbc, dice che è morto a causa die ai reni causati dada caccia. "Che crimine aveva commesso, per colpirlo allo stomaco 24 volte?", ha chiesto il padre di Abolfazl durante i funerali. Secondo le fonti della Bbc,erano presenti durante il funerale del 17enne per scoraggiare chi voleva esprimere pubblicamente la sua rabbia, mentre ad alcuni partecipanti è stato chiesto didella funzione dal loro cellulare. Secondo l'agenzia degli attivisti per i diritti umani iraniani, da quando le manifestazioni sono iniziate, almeno 244 manifestanti, inclusi, sono stati uccisi dalle forze di sicurezza durante la repressione. La stessa agenzia stima che più di, molti sono giovani e bambini.