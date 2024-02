Iran, giustiziato un cittadino britannico, ex funzionario della Difesa. Era accusato di spionaggio

Le reazioni all'uccisione di Akbari

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran. This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family. — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 14, 2023

Le manifestazioni del Partito Radicale

In Iranun cittadino britannico, ex funzionario della Difesa, accusato di spionaggio. Non si ferma la 'giustizia' col cappio di Teheran . All’alba del 14 gennaio, il regime di Teheran, ha fatto impiccare Alireza Akbari , l’ex vice ministro della Difesa, condannato come spia britannica. Secondo quanto riportano i media locali, alla famiglia di Akbari, che aveva anche la, è stato chiesto di andare in prigione mercoledì scorso pere la moglie ha detto che il marito era stato spostato in isolamento. Arrestato nel 2019, Akbari era stato condannato come, accusa che Akbari aveva sempre contestato. Nello specifico, l’uomo era accusato di “corruzione e di aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del Paese passando informazioni di intelligence”.L’esecuzione è avvenuta dopo che il ministro degli Esteri britannico,, nella giornata di venerdì 13 gennaio avevaTeheran affinché non procedesse “con la brutale minaccia di esecuzione. Questa è un'azione politicamente motivata di un regime barbarico che non ha completamente rispetto della vita umana”. E subito dopo glisi erano uniti alla richiesta del Regno Unito di sospendere l'esecuzione capitale dell'uomo. Il regime aveva postato un video nei giorni scorsi con la confessione di Akbari, ma mercoledì la Bbb aveva trasmesso un audio in cui ile costretto a confessare davanti alle telecamere crimini che non aveva commesso. Akbari aveva ricoperto la carica di viceministro della difesa durante il mandato dell'(1997-2005) ed era stato arrestato tre anni fa. Il ministero dell'Intelligence aveva definito la vicenda "come uno dei più importanti casi di infiltrazione" nella sicurezza del Paese.La Repubblica islamica dell'Iran è accusata di utilizzare prigionieri con doppia nazionalità in particolare, ma anche di altri Paesi, comeo per scambi di detenuti: è la cosiddetta “”. L’uccisione di Akbari è stata definita da Londra come “atto barbaro” che “non rimarrà senza risposta”. In particolare, il primo ministro britannico,, si è detto “costernato” descrivendo l'atto come “crudele e codardo”. “E’ stato un atto crudele e codardo, compiuto da un regime barbaro che non rispetta i diritti umani del proprio popolo” scrive sul suo account Twitter. Amnesty International , sempre via social, denuncia: “L'esecuzione mostra ancora una volta il loro. Il ricorso alla pena di morte è spaventoso in ogni circostanza”. E aggiunge: “Il suo caso è particolarmente orribile considerate le violazioni a cui ha rivelato di essere stato sottoposto in carcere, traa causa della somministrazione forzata di sostanze chimiche e della detenzione in isolamento prolungato che gli ha causato grande angoscia”.A Roma, nella giornata odierna, è in programma una manifestazione davanti all’ambasciata iraniana promossa dal Partito Radicale. “E’ la sedicesima manifestazione,, quattro mesi di mobilitazione del Partito Radicale per e con le giovani iraniane contro il velo simbolo di oppressione , contro il regime che le violenta, tortura, uccide e con esse tutti coloro che partecipano a questa rivoluzione non violenta. Una primavera di libertà che stiamo accompagnando da quando Mahsa Amini di 22 anni il 16 settembre scorso è stata uccisa dal regime perché portava il velo , assassinio che ha innescato una serie di manifestazioni contro il regime teocratico dei mullah” fa sapere, tesoriera del Partito Radicale.“La nostra non è e non vuole essere una testimonianza: noi siamocon le ragazze e i ragazzi iraniani che lottano per la libertà . La nostra lotta - molto più sicura di chi a Teheran e in qualsiasi luogo dell'Iran manifesta sapendo che la sera rischia di non tornare a casa e forse per sempre - vuole che l’Onu, gli usa e l’Unione Europea, e qualsiasi paese democratico, non si limiti a intervenire contro la pena di morte - antica e per molti anni lotta solitaria del Partito Radicale - ma sostenga con atti concreti perché in Iran trionfi lo, la democrazia, la laicità, il federalismo, in altre parole, la libertà” sottolinea Testa.