Iran, non si placano le proteste del velo. Altre due giovani donne uccise ma la polizia nega

La versione di Teheran su due studentesse morte durante le proteste

In Iran non si placano le proteste . E mentre la gente continua a manifestare nellearrivano le prime condanne. “, danni all’ordine pubblico, collusione contro la sicurezza” sono leche porteranno alpersone coinvolte, nella sola Teheran, nelle proteste per Mahsa Amini , la 22enne di origine curda morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava il velo in modo corretto. L’annuncio è del procuratore del tribunale rivoluzionario della capitale iraniana,, che ha fatto sapere che quattro di loro rischiano la pena capitale. La loro esecuzione aumenterebbe il già tragico bilancio di vittime registrate nelle dimostrazioni esplose in tutto l’Iran da oltre un mese e ancora nel vivo. Secondo Harana, l’agenzia di stampa degli attivisti dei diritti umani iraniani, sarebberoe oltre 12mila gli arresti. Tra questi c’è anche l’italianache si trovava in Iran quando sono iniziate le proteste e aveva manifestato sui social media sostegno per le dimostrazione. In tutto sarebberoe, oltre all’italiana, ci sarebbero delle spie francesi accusate di “” e “spionaggio”.Nelle ultime ore, poi, la polizia iraniana sta tentando di negare che la morte di una 17enne,dovuta alle repressioni delledurante le proteste: la studentessa avrebbe perso la vita dopo essere caduta dalla finestra della sua stanza, dopo 10 giorni di trattamenti medici. Questa è la tesi delle forze dell’ordine di Teheran, che respingono le accuse riguardo il decesso della giovane. E secondo la stampa locale nemmeno le foto ritraenti ladella ragazza, pubblicata da lei stessa sui social, rappresentano una prova della violenza subita. Sarebbero piuttosto “il risultato di un attacco informatico al suo telefono cellulare”.Anche un’altra giovane donna,, 21 anni, studentessa di ingegneria biochimica all'Università di Tecnologia di Hamadan, secondo Tasnim - l’agenzia vicina alle Guardie della rivoluzione - sarebbe morta per avere bevutoe non dopo essere stata colpita durante le proteste, come ha sostenuto invece la sua, secondo cui la ragazza ha perso la vita dopo essere rientrata nel dormitorio.