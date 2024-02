Iva Zanicchi, spunta una foto nuda sui social. Attacco hacker che viola l’intimità delle donne

"Un attacco hacker"

Le altre vittime eccellenti

La notizia è subito diventata virale: unaè comparsa sul web, pubblica tra le sue stories su Instagram. Unoche certamente non era stato fatto per essere reso pubblico. Eppure per un po' di tempo è stato, lasciando interdetti i fan della cantante.Uno scatto che poco o nulla lasciava all’immaginazione, in cui era immortalata la nota cantante, mentre si riposava, appisolata nel salotto di casa, coperta solo da un foulard. Non poco stupore quest’immagine ha suscitato nei followers dell’artista, che si sono chiesti come mai l’Aquila di Ligonchio, che è sempre molto elegante e discreta, e non è certo solita postare immagini di questo tipo, avesse voluto condividere uno scatto così intimo e privato . La risposta della Zanicchi non si è fatta attendere, spiegando come erano andate le cose: la foto le era statache l’aveva ritoccata e pubblicata. “Mi hannoe sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa - scrive la Zanicchi in un post -. Lo considero. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”.L’immagine ovviamente ha suscitato, anche se è rimasta sul profilo dell’artista solo per poche ore. È stata infatti subito prontamente rimossa. L’interprete di “Zingara” ha 82 anni, portati splendidamente, ed oltre ad essere un. Questa foto però ha fatto gridare allo scandalo più di qualcuno. Iva Zanicchi è solo l’ultima di una lunga lista di celebrità a cui sono stati rubati e pubblicati contenuti sensibili, come è accaduto qualche tempo fa a Diletta Leotta Anche a tantesono avvenute disavventure simili, con tanto di pubblicazione di, che le ritraevano nude o seminude o in pose osé. Tre le vittime degli hacker e dei furti informatici di foto private avvenute negli anni, figurano nomi eccellenti, tra cui la modella Kate Upton, la cantante Avril Lavigne , l’attrice Kirsten Dunst. E ancora: Kim Kardashian Selena Gomez , Victoria Justice, Ariana Grande, Scarlett Johansson, solo per citare alcuni nomi celebri tra i tanti. La più colpita è stata l'attrice premio Oscar, a cui venneroe anche alcuni video che la ritraevano nuda e in costume da bagno. La reazione delle dirette interessate sono state differenti, da chi ha negato l’autenticità delle immagini a chi ha pensato di adire le vie legali portando il pirata informatico di turno in tribunale, ottenendo da lui anche un risarcimento. Il caso di Iva Zanicchi porta nuovamente sotto i riflettori la questione della privacy associata ai contenuti online, troppo spesso esposti ad attacchi di malintenzionati, che si intrufolano negli smartphone delle celebrità provocando loro danni materiali e morali.