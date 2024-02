La regina degli scacchi Sara Khadim: "Non rivelate la mia posizione. Ho paura"

Sara Khadem and Atousa Pourkashiyan played without their hijab, which is mandatory under Iran’s dress code, during their participation at this week's FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships in Almaty. https://t.co/jmDLqhZyGN #truth — IranWire (@IranWireEnglish) December 29, 2022

La storia di Sara Khadim

L'omaggio della premier italiana

Scacco matto alle autorità. Così la giovane scacchista iraniana Sara Khadim , dopo laa fine torneo in Kazakistan, ha chiesto didove vive esattamente nel timore che ci possano essereanche a migliaia di chilometri di distanza dal suo paese d'origine.La 25enne era fuggita in Spagna insieme al marito e al figlio di un anno dopo che ad un torneo internazionale giocòin solidarietà alla protesta di migliaia di cittadine iraniane: "". Tempo fa, infatti, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El País, la giovane ragazza, che non può tornare in Iran perché sarebbe arrestata, decise di ripercorrere ladella gara "incriminata": "Al torneo di Almaty avrei indossato l' hijab solo se ci fossero state le telecamere, perché rappresentavo l' Iran . Ma con il velo non sono me stessa, non mi sento bene, e quindi volevo porre fine a questa situazione. E ho deciso di non indossarlo più". La promessa della disciplina non nascose nemmeno la preoccupazione per i suoi parenti rimasti in Iran: "Spero che non subiscano rappresaglie perché se c'è qualcuno che deve dare spiegazioni per le mie azioni sono io, non loro, dato cheInfine decise di spiegare la scelta di trasferirsi in un paese estero subito dopo la nascita del suo bambino: "Ho iniziato ad apprezzare il fatto di vivere in un posto dove Sam potesse uscire per strada e giocare senza che noi fossimo preoccupati, e molte altre cose del genere. La Spagna è emersa come l'opzione migliore". Aggiunse anche la sua intenzione di continuare anei tornei e che il suo obiettivo sarebbe quello di diventare una streamer online, presentando programmi di scacchi: "Ho avuto questa idea per anni, ma non volevo farlo dall'Iran con il velo".Anche Giorgia Meloni , nella conferenza stampa di fine anno scorso, rese omaggio alla giovane ragazza: "Sono stata colpita dalla storia di questa campionessa di scacchi che decide di partecipare al mondiale di scacchi. Mi ha fatto riflettere. Siamo abituati a gesti simbolici ma, di solito, i nostri non hanno conseguenze potenzialmente così gravi come quelle che potrebbe avere questo. Questo riguarda lei e altri che in Iran stanno facendo gesti simbolici, sapendo che possono pagare prezzi altissimi. Questo deve farci riflettere sul valore della libertà , che noi diamo per scontata".