Le strategie del Gruppo FS per valorizzare le persone e promuovere l’inclusività e la parità di genere

Valorizzare le studentesse Stem e favorire la presenza femminile

L'impegno per la Diversity, Equality & Inclusion

Oltredi euro di investimenti e l’assunzione di 40mila persone , con una punta di nuovi ingressi nel triennio compreso tra il 2024 e il 2026 e positivi riflessi sull’occupazione generale che, tra diretto e indotto, potrà vedere occupate tra le 220mila. È quanto prevede il, per il quale le persone sono il principale fattore abilitante, insieme all’innovazione, alla trasformazione digitale e alla connettività. Anche per questo il Gruppo Fs lavora ogni giorno per, premiando il talento di ciascuno, sostenendo l’inclusività , realizzando un’effettiva parità di genere , favorendo lo scambio costante di conoscenze e competenze fra le diverse generazioni presenti.Il Gruppo FS è il posto di lavoro ideale per le(Science, Technology, Engineering and Mathematics): Ferrovie dello Stato è salita infatti- Edizione Studenti e giovani professionisti, quale migliore posto di lavoro per le neolaureate, ottenendo così un riconoscimento che conferma la qualità dell’impegno profuso da tutte le società del Gruppo guidato da Luigi Ferraris nel favorire la crescita della presenza femminile e la valorizzazione delle donne nelle discipline scientifiche.Storicamente, FS si è impegnata e continua a lavorare per migliorare il bilanciamento di genere, nella consapevolezza che. Sono numerose le iniziative introdotte negli ultimi anni, a partire da "", campagna di sensibilizzazione nata per abbattere lo stereotipo secondo cui le professioni tecniche sono ad esclusivo appannaggio maschile, e per fornire a giovani ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori l’ispirazione e la motivazione di cui hanno bisogno per realizzare al meglio il loro talento. Con il supporto delle, le donne e gli uomini impegnati nelle aree tecniche dell’azienda, dal 2017 il Gruppo ha incontrato. Il progetto WIM, inoltre, ha ottenuto a febbraio 2022 un riconoscimento speciale da parte del Diversity Brand Award , che vede il Gruppo FS fra i 20 brand italiani più inclusivi, e che segue l’ulteriore riconoscimento (nel 2019) dalla Commissione Europea, che l’ha menzionato come una best practice internazionale. Un impegno, quello a favore dell’occupazione femminile, che è valso nel 2021 anche l’Attraverso una recente policy interna, il Gruppo FS definisce i principi e linee guida volti a promuovere la cultura dellanei processi aziendali e nell’agire quotidiano, essendosi sempre impegnato contro ogni forma di discriminazione e molestia. "" è il messaggio che ha lanciato in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , che si celebra dal 1999 ogni 25 novembre, per diffondere inclusione e valorizzazione delle diversità e promuovere best practice per un impegno concreto e duraturo, non solo per la ricorrenza. Per oltre un mese undi Trenitalia ha viaggiato sulle principali linee servite dall’alta velocità con una specialee l’illustrazione di una donna con il. Una mano che mostra quattro dita per poi chiudersi in un pugno è un gesto silenzioso che può salvare la vita ma non deve, e non può, rimanere nell’indifferenza generale, per questo è necessario non restare a guardare e "agire per essere una rete forte".L’impegno del Gruppo FS verso la parità di genere e per l’eliminazione della violenza contro le donne si accompagna ala coloro che si trovano in condizioni di difficoltà o sono vittime di violenza.sono situati all’interno e nelle zone limitrofe delle stazioni ferroviarie e orientano le persone in difficoltà verso i servizi sociali della città (centri di accoglienza, comunità terapeutiche, associazioni specializzate) per elaborare percorsi mirati di recupero e reinserimento sociale. Per la creazione di questi sportelli di ascolto, il Gruppo FS concede locali in comodato d’uso gratuito ad associazioni ed enti che si occupano di marginalità e di emergenza sociale.