Lettera a Gaia Nanni e a tutte le Gaie del mondo: "Scusate! continuiamo a vigilare insieme"

La vicenda di Gaia Nanni: dall'aborto ai 'sudici' insulti

La lettera aperta "A Gaia e a tutte le "Gaia" del mondo"

A tutte voi dobbiamo delle scuse

".

Abolire il diritto all'aborto non vuol dire diminuire gli aborti

Le scuse e l'appello a rimanere vigili e unite

"Cara Gaia, dolcissima, ironica, coraggiosa amica.". Gaia è, l'attrice fiorentina 41enne che, qualche giorno fa, aveva raccontato la sua tremenda esperienza di aborto vissuta a Firenze. A scriverle sono Daniela Morozzi con l'avvocata Marina Capponi, in una lettera aperta a cui hanno aderito tantissime persone e personalità. Una missiva di scuse ma anche di sostegno, a lei e "a tutte le Gaia del mondo!", alle donne che hanno deciso di rivelare una pagina dolorosa della loro vita, resa tale da chi, nel nostro paese, non accetta di riconoscere le loro libertà fondamentali.Nanni si era lasciata andare ad uno sfogo sui social per commentare la sentenza della Corte Suprema Usa che ha abrogato, a fine giugno, il diritto federale all'interruzione di gravidanza, e per sottolineare come, anche in. Aveva aperto il suo cuore, raccontando le difficoltà incontrate e soprattutto le emozioni provate durante quella tappa cruciale della sua vita: "Sono passati anni da allora ma, l’unico balsamo sarebbe non farci passare nessuna altra donna da quell’iter disumano", aveva scritto l'attrice. Poi, le conseguenze disumane a quelle parole, legittime e soprattutto sincere: macchina coperta di immondizia e post preso di mira dai commenti offensivi: "Improvvisamente ho capito che davvero. Ho sopravvalutato il mio Paese che quando giudica i vicini oltreoceano pare Pinco ma che alla fine resta un feudo medievale".Una lettera di scuse, dunque, ma "Certo, s’intende, è anche, accanto a te, al tuo fianco. Ed ache, come te, hanno vissuto un’esperienza come quella che hai sentito la necessità di raccontare, della quale qualche idiota inqualificabile ha ritenuto non si dovesse avere rispetto.Da donne a donne, perché ", frutto di tante battaglie nostre, delle nostre madri, delle nostre nonne" hanno scoperto sulla loro pelle non essere "intangibili". Tra questi, in particolare, la drammatica scoperta che "delle donne ed il loro diritto a disporre liberamente del proprio corpo". Anzi, tutt'altro. Leggi come, il nuovo Diritto di Famiglia (1975), la legge sulla maternità nel lavoro (1971), la parità uomo-donna nel lavoro (del 1977)... Cosa rimane, oggi? Cosa rappresentano queste carte scritte e depositate, se poi ("Che doccia fredda!") ", privo di applicazione concreta,". La legge sull'aborto esiste, è vero, ma giace (quasi) inapplicata, visti gli allarmanti – o potremmo ben dire tragici – dati sull' obiezione di coscienza . "Ma noi,Pensavamo che, visti i risultati, l’impianto della legge fosse solido, duraturo, condiviso, che le risorse a lei destinate venissero nel tempo garantite", ammettono le firmatarie.. Questa è la verità. Le donne purtroppo si troveranno sempre dinanzi a questo dilemma. Per motivi privati, dolorosi, insondabili, insindacabili". Cancellare un diritto dalla carta non potrà cancellare la procedura: semplicemente la renderà. A farne le spese non sarà più il nascituro, ma una donna in carne e ossa, vivente.che forse (NON) si avvererà. Ma anche solo citare queste ragioni, appellarsi alla ragionevolezza al di là dell'ideologia , dei moralismi, mette a rischio le donne. Lo sanno le cittadine degli Stati Uniti, lo sa Gaia Nanni. "Oggi, se parli di diritti civili da difendere, ti sentirai rispondere che 'delle persone, come le troppe tasse, l’inflazione o la bolletta del gas. Indubbiamente le criticità economiche ci sono, come negarlo? Ma nella scala delle priorità che lo Stato deve rispettare, cosa c’è di più importante della salute e dell’integrità fisica di cittadine e cittadini?", si chiedono le autrici della lettera. Già, cosa può essere più importante della vita stessa?, per non aver presidiato e sostenuto abbastanza il tuo diritto a scegliere [...] E accanto a te scusa a tutte le “Gaia del mondo”, a, e ancora donne, scusateci tutte ovunque voi siate" scrivono Morozzi, Capponi e tutte le firmatarie e i firmatari di questa lettera aperta. Tra questi Anna Valle, Anna Meacci e Katia Beni, il giornalista Rai Valerio Cataldi (Presidente della Carta di Roma), il Rettore Tomaso Montanari, il Senatore Sandro Ruotolo, Susanna Camusso, l'Assessora Claudia Sereni , Daniele Calosi , la consigliera nazionale di parità Franca Cipriani e la vice consigliera nazionale di parità Serenella Molendini, Enrico Fink, il biologo Duccio Cavalieri, lo storico Fulvio Cervini, lo storico Roberto Bianchi, la storica Vittoria Franco, Dalida Angelini, Daniela Mori e ancora Claudio Vanni, Serena Spinelli, Sergio Staino e sua moglie Bruna, avvocate, avvocati, medici, e molte e molti altri. Sono state, che però le autrici sperano possano moltiplicarsi (qui il link per aderire http://Letterapergaia.wordpress.com ) in vista di future iniziative. "Vigiliamo, donne,. Grazie Gaia e grazie a tutte le “Gaia” del mondo. Abbiamo molto da fare.".