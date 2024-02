Napoli, dichiarazioni choc sui gay del titolare di una pizzeria. "Siete dei pervertiti infelici"

"Siete dei pervertiti infelici": la frase da condannare del proprietario

La mobilitazione degli utenti su TripAdvisor

Unquello che sta travolgendo lae il suodopo unritenuto omofobo . Qui non siamo di fronte alle solite, pur se sempre insopportabili, battutee dichiarazioni intolleranti, ma a una vera e propria violenza verbale. GliLe frasi sono uscite in una storia Instagram, e i “concetti” ribaditi e precisati con toni ancora piùnelle risposte private a chi gli chiedeva conto. La storia poi ovviamente, anche se restano gli screenshot, ma tuttora non risultano scuse pubbliche, ma solo difese private.Di Caprio, in una storia, ha scritto: "Non me ne fotte di consensi e di avere più clienti, o di candidarmi in politica per avere voti e fare soldi.e non voglio, che ha creato uomo e donna. Non devo essereio amo e ringrazio Dio che mi ha creato uomo e questo degrado che voi umani state accettando non lo condivido, quindi per me siete deivolete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv per strada." La vicenda è diventata subito virale e sulla stessa è intervenuto anche"Siamo inorriditi da tanto squallore. Il titolare (sembrerebbe) dal Presidente Pizzeria di Napoli, sul suo profilo Instagram, scriverebbe, in un italiano a dir poco discutibile, cose inaccettabili del tipo: Dio ha creato l'uomo e la donna, gli omosessuali dovrebbero nascondersi perché sono dei pervertiti infelici pronti a deviare i bambini.. In attesa di chiarimenti, faremo subito tutte le verifiche del caso, financo quelle legali. Attendiamo immediatamente dei chiarimenti dal soggetto in questione e dalla pizzeria. Pronti ad azioni legali e al boicottaggio se confermate queste gravissime affermazioni.A seguito delle numerose critiche, Di Caprio è tornato sul fatto e via social ha chiarito: "Spiegarlo da vicino chiarirebbe tutto, ma rispondere non mi va più: l'unica cosa che posso scrivere è che chie non porto odio, sono stato offeso da un singolo e ho litigato con un singolo tutto qui."Com'è facile da immaginare, sono tantissime ledei napoletani e delle tante persone che su internet hanno. Ci sono state decine di risposte ai post della Pagina Facebook, anche in quelli pubblicati settimane fa, e tanti, dove le persone stanno facendo calare la media delle recensioni. In tanti voglionoe non accettano assolutamente un atteggiamento così retrogrado e discriminatorio. Naturalmente tantissimi napoletani sono rimasti davverodal fatto che una pizzeria così nota, potremmo definirla anche un'istituzione locale, abbia fatto questee che ciò rende il tutto, da sempre accusato di essere retrogrado.