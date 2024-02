Nobel per la Pace 2022: chi sono i vincitori Ales Bialiatski, Memorial e Centro per le libertà civili

Le motivazioni

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

— Центр Громадянських Свобод (@ccl_ua) October 7, 2022

Un desiderio, un'auspicio, probabilmente una: sembrano essere questi i sentimenti dietro all'assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2022 ae a due organizzazioni umanitarie, una russa e una ucraina, ile l'. Il Comitato norvegese ha scelto di premiare l'attivista bielorusso, noto per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre of Belarus e le due ong che si battono per i diritti umani e lenei tre Paesi che, da oltre sette mesi, sono coinvolti in guerra . Ma attenzione: "Questo premio non si rivolge al presidente Putin, né per il suo compleanno né in nessun altro senso, a parte il fatto che il suo governo, come quello bielorusso, rappresenta un governo autoritario che sopprime", ha detto Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese dei Nobel, sottolineando che l'enfasi del premio è sul "fatto che la società civile e gli attivisti dei diritti umani vengono repressi". "E noi sempre diamo", ha concluso.Il Nobel per la Pace è stato assegnato alBialiatski e alle organizzazioni Memorial e al Center for Civil Liberties perché questi "rappresentano la, hanno per molti anni promosso ile proteggere i", afferma il comitato di Oslo nella motivazione per il premio del 2022. "Hanno fatto un sforzo straordinario per, gli abusi dei diritti umani e gli abusi di potere - aggiunge - insieme dimostrano il significato delle società civili per la pace e la democrazia". Alla base di questa scelta, insomma, c'è la volontà di "onorare tre eccezionali difensori dei diritti umani, della democrazia e della". "Attraverso i loro sforzi coerenti a favore deie dei principi del diritto, i vincitori di quest'anno hanno rivitalizzato e onorato la visione di pace e fraternità tra le nazioni di Alfred Nobel, una visione quanto mai necessaria nel mondo di oggi", si legge poi nel comunicato.L'attivista dissidente Vjasna Ales Bialiatski (traslitterato anche come Alex Belyatsky), 60 anni, è stato uno degli iniziatori delemerso ina metà degli anni '80. Vice presidente della, ha ricevuto l'Homo homini Award e il Premio Per Anger per il suo impegno nella promozione dei diritti umani e della democrazia. È statodalle autorità bielorusse per evasione fiscale nel 2011. "Ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese d'origine", si legge nel comunicato del Premio Nobel, che ha ricordato come "le autorità governative abbiano ripetutamente". Nato a Vyartsilya, nell'odierna Carelia, Russia, da genitori bielorussi, Bialiatski è uno studioso della letteratura bielorussa e ha ottenuto un dottorato di ricerca presso l'Accademia bielorussa delle Scienze. Nel 1980 partecipò attivamente alle. È stato poi tra i membri promotori del "Fronte popolare bielorusso", mentre nel 1996 ha fondato il "", un'organizzazione con sede a Minsk che fornisce assistenza finanziaria e legale per i prigionieri politici e le loro famiglie.Condannato e imprigionato dal 2011 al 2014, è stato di nuovo arrestato a seguito di manifestazioni su larga scala contro il regime nel 2020, dopo una violenta perquisizione alla sede di Viasna, e condannato a una seconda pena di 7 anni. ". Nonostante le enormi difficoltà personali, Bialiatski non ha ceduto di un centimetro nella sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia", così lo descrive il Comitato Nobel, che ha anche chiesto al governo di Minsk il suo rilascio: "Il nostro messaggio alle autorità bielorusse è di rilasciare Ales Bialiatski - ha detto la presidente del comitato, Berit Reiss-Andersen - e speriamo che questo avvenga e possa venire ad Oslo per ricevere il premio, ma ci sono migliaia di prigionieri politici e temo che la mia speranza non sia realistica, ma - ha ribadito - chiedo di rilasciarlo". L'attivista bielorusso, nel 2019, ha ricevuto il Premio franco-tedesco per i diritti umani e lo Stato di diritto, e un anno dopo il Right Livelihood a Stoccolma. ''Un importante riconoscimento per tutti i bielorussi che''. Queste invece le parole della leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya , che su Twitter ha commentato l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. ''Tutti i prigionieri politici devono essere rilasciati immediatamente'', ha aggiunto."Ilrispetto al potere è fondamentale per società libere e aperte", dichiara il Segretario generale della Natoche ha espresso attraverso Twitter le sue ''congratulazioni'' per l'assegnazione del Premio Nobel per la pace all'attivista per i diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all'associazione per i diritti umani russa Memorial e all'organizzazione per i diritti umani ucraina Centro per le libertà civili. L'organizzazioneè stato fondato a Kiev nel 2007 allo scopo di promuovere i diritti umani e la democrazia nel Paese dove invece quest'anno si è tornati a combattere per difendere i propri territori, ma anche la propria vita, dall'aggressione lanciata dal Cremlino. "Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, il Center for Civil Liberties si è impegnato a russi contro la popolazione civile ucraina. In collaborazione con partner internazionali, il centro svolge un ruolo pionieristico al fine di far rispondere i colpevoli dei loro crimini" sottolineano dal Comitato di Oslo."Orgogliosi del Premio Nobel per la Pace, è un riconoscimento del lavoro di molti attivisti per i diritti umani in Ucraina e non solo in Ucraina"scrive invece in un tweet lo stesso Centro per le Libertà Civili.Laè nata nel 1987 dalla volontà di alcuni attivisti per i diritti umani nell'. L'obiettivo era quello di "garantire che ledel regime comunista non venissero mai dimenticate" e "dopo il crollo dell'Urss è diventata la più grande organizzazione per i diritti umani in Russia", si legge nella nota del Nobel. "Oltre a creare unsulle vittime dell'era stalinista, Memorial ha raccolto e sistematizzato informazioni sull'oppressione politica e sulle violazioni dei diritti umani in Russia", diventando a tutti gli effetti la fonte più autorevole di informazioni sui prigionieri politici nelle strutture di detenzione russe. Non è però la prima volta che l'associazione ha a che fare con il Nobel, mai però era stata premiata: tra i fondatori dell'organizzazione ci sonoe la sostenitrice dei diritti umani, che sono stati in passato vincitori dello stesso riconoscimento. "Gli attori della società civile in Russia sono stati oggetto diper molti anni. Come parte delle molestie del governo nei confronti di Memorial, l'organizzazione è stata bollata all'inizio come 'agente straniero'. Nel dicembre 2021, le autorità hanno deciso che il Memorial dovevacon la forza e il centro di documentazione doveva essere chiuso definitivamente. Le chiusure sono diventate effettive nei mesi successivi, ma le persone dietro Memorial si rifiutano di essere chiuse".