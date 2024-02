Paola Turci, insulti omofobi sui social: quando l'odio desta più scalpore dell'amore

La risposta del web agli insulti: "Che meraviglia che ti sposi"

La notizia del, giovedì 30 giugno, ha destato scalpore, diventando immediatamente virale, rimbalzando sui situi web e sui social, fino ad arrivare sulle prime pagine dei quotidiani di oggi.(con un'unione civile , visto che nemmeno l'essere vip consente di aggirare l'assurda legge che in Italia non contente il matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso) domani, sabato 2 luglio, nella splendida cornice di Montalcino. Ma se i bagliori dello scoop non si sono ancora spenti, quello che si è acceso dopo che l'informazione è diventata di dominio pubblico è anche il fuoco dell' omofobia . Ancora e ancora. E meno male che il mese del Pride , dell'orgoglio e delle rivendicazioni della comunità Lgbtq+ si è appena concluso (anche se manca ancora Milano tra gli eventi in calendario nel nostro Paese).La cantautrice romana, 57 anni, ha infatti ricevuto e denunciato insulti omofobi che le sono stati rivoluti dopo l'annuncio del matrimonio. Stanotte, nella sue storie di Instagram, l'artista ha pubblicato un messaggio ricevuto da un profilo di una guest house piemontese: "", recita lo squallido post, che la cantante ha mostrato, commentando: "". Immediati i commenti di condanna per il gesto che hanno sommerso il profilo social da cui risulta partito l'insulto. L'indignazione generale non basta però a cancellare il fatto: due donne, anche famose, che scelgono l'amore non sono ancora tollerate. Assurdo? Certo. Èche, che una persona, un gruppo di individui, una comunità perfino non accettino che due donne celebrino la loro felicità. Cosa, queste nozze, toglierebbero loro? Cosa cambia all'utente che ha usato quelle parole spregevoli se Paola Turci e Francesca Pascale si sposano? Nulla, ma la frustrazione evidentemente è più forte del lasciar correre."A farenon sono solamente gli insulti omofobici che Paola Turci ha subito dopo aver annunciato l'unione civile con Francesca Pascale. È incredibile che, ancora oggi,". È un commento amaro quello dialla notizia degli insulti rivolti alla cantautrice 57enne Paola Turci. "È incredibile che, ancora oggi, tra gli applausi di rappresentanti delle Istituzioni, l'Italia - sottolinea il post sui social -. A Paola e a Francesca va non solo la nostra totale solidarietà ma gli auguri più affettuosi per la loro unione. Vi insegneranno a non splendere. E voi splendete, invece!".Per fortuna, infatti, sul web si moltiplicano invece iper la coppia, che avrebbe voluto tenere riservata la notizia dell'unione civile, mantenendo sull'evento la stessa privacy con cui finora ha protetto la relazione, rivelata nell'estate del 2020 dal settimanale 'Oggi' che pubblicò lo scatto di un bacio tra le due donne durante una vacanza in barca. "Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice...", dice ad esempio all'Adnkronos l'editore e imprenditorecommentando la notizia sulle imminenti nozze. Nella notte Paola ha anche pubblicato un, scrivendo alle 4 del mattino accanto ad una foto con il cielo stellato: "". Poi, la cantante ha ripostato i messaggi di auguri degli amici, come quello del critico musicale e conduttore radiofonicoche le ha scritto: "Che meraviglia che ti sposi, amica mia". Perché l'amore, in effetti, andrebbe sempre celebrato e non insultato. Che sia quello tra un uomo e una donna, due donne, due uomini, due persone...