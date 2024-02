Pavia, alla piscina Onda Splash non c'è spazio per le famiglie arcobaleno

Famiglia è dove c'è amore

Il precedente di Torino

Una storia che ha dell'incredibile quella accaduta allaIn questo impianto puoi avere ilper lasolamente se essa è composta daNon c'è spazio quindi per le famiglie arcobaleno Il fatto è stato segnalato da una madre che aveva chiesto informazioni sul pacchetto. Nonostante nel sito ci sia scritto '' se si entra nello specifico delle offerte quello che si legge è assurdo: "". Sul sito, infatti, è disponibile la sezione che riporta i prezzi per entrare in piscina dove si legge chiaramente come la famiglia tradizionale sia quella a cui viene riservata la promozione. Tra l'altro, se una mamma con i due figli e la sua amica vogliono andare in piscina non è la stessa cosa? Non posso usufruire dello sconto? Forse sarebbe stato più semplice scrivere. Non per forza la famiglia deve avere una, in una famiglia basta che ci siaSe la vicenda di Pavia descrive ancora una volta la discriminazione persistente nel nostro Paese per le famiglie arcobaleno, c'è anche un precedente a Torino . "Non siete una famiglia,". È quanto si sentirono risponderecon due figli di tre e sei anni nel giugno 2020 che si erano recati all'di via Gozzano a. La vicenda provocò l', che la diffuse, ma anche del Torino Pride che la riprese immediatamente: "Siamo allibiti e arrabbiati da quanto successo., ciò che non piace ai titolari della piscina è che la coppia sia composta da due uomini, da due papà. Una scelta di posizione precisa volta anon ritenuti evidentemente per i titolari famiglie come tutte le altre”, scrisse la"Abbiamo appreso della vicenda solo dai mezzi di comunicazione. Purtroppo l’episodio occorso è frutto di un difetto di comunicazione interna, non sicuramente da una volontà discriminatoria nei confronti dei due papà, ai quali porgiamo le nostre scuse. Il parco acquatico di Orbassano è aperto a tutte le famiglie in quanto persegue da sempre unae non escludente e lo dimostra quotidianamente nell'ambito del proprio lavoro. Si è provveduto immediatamente a contattare, per il tramite dei rappresentanti di Uil Diritti di Torino e del coordinamento Torino Pride, i due genitori coinvolti, per chiarire la situazione e perpresso la struttura. Il Blu Paradise auspica di poterli incontrare al più presto, per trasformare quest’episodio spiacevole in un’opportunità, e riportare alla ribalta il tema della discriminazione, affrontandolo insieme dalla stessa parte della barricata" si scusarono dal Blu Paradise dopo aver oscurato il profilo Facebook per gli insulti e le ingiurie ricevute dagli utenti.