Stati Uniti, la Camera approva il disegno di legge che garantisce l'accesso alla contraccezione

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato unache garantisce l'accesso alla contraccezione a livello nazionale. Il via libera è arrivato giovedì 21 luglio, circa un mese dopo che l'annullamento da parte del giudice della Corte Suprema Clarence Thomas di un precedente misura che. La nuova legge è passata con 228 voti a favore e 195 contrari.Il disegno di legge sancirebbe il diritto all'ottenimento dei contraccettivi, definito come “qualsiasi”. Gli esempi elencati includono i contraccettivi orali, iniezioni, impianti come dispositivi intrauterini e contraccettivi di emergenza, che impediscono la gravidanza diversi giorni dopo il rapporto sessuale non protetto. La legislazione dovrà affrontare una dura battaglia per passare in, dove dovranno essere almenoi voti del Grand Old Party a favore per far sì che il disegno di legge avanzi. La normativa è stata introdotta dai repubblicani Kathy Manning (D-NC), Nikema Williams (D-Ga.), Sara Jacobs (D-Calif.) e Angie Craig (D-Minn.). La decisione della corte di ribaltare Roe v. Wade restituendo la decisione in materia di aborto agli stati, ha fatto temere che i giudici prendessero in considerazione la possibilità di annullare altri diritti basati sulla teoria del ""."In casi futuri, dovremmo riconsiderare tutti i precedenti sostanziali del giusto processo di questa Corte" ha affermato il giudice Thomas. Il togato fa riferimento, ad esempio, alla sentenza del 1965, Griswold v. Connecticut, che consentiva alle coppie sposate di. Chiaro richiamo poi alla sentenza del 2003, Lorenzo v. Texas, cheagli staticonsensuale, e infine alla sentenza Obergefell c. Hodges, del 2015, una decisione che stabilì un diritto costituzionale al matrimonio tra persone dello stesso sesso . I repubblicani che si sono opposti al disegno di legge hanno sostenuto che il suo passaggio porterà a, permetterà di mettere in giro farmaci non ancora completamente approvati dalla Food and Drug Administration e costringerà gli operatori sanitari a offrire contraccettivi, anche se ciò contraddiceva le loro. All'inizio di questa settimana, la Camera ha approvato la legislazione per salvaguardare il matrimonio omosessuale, con i voti favorevoli anche di alcuni senatori repubblicani, che hanno dichiarato così di rimuovere un potenziale problema nelle elezioni di medio termine previste quest'anno.