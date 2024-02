Suicidio assistito, anche 'Antonio' è idoneo ma la Commissione non ha indicato il farmaco

Parere positivo dell'Asur Marche

Manca l'indicazione sul farmaco: "Si rischia un'altra impasse"

Anche " Antonio " (nome di fantasia), paziente marchigiano 44enne, tetraplegico dal 2014 e assistito dal collegio legale dell'Associazione Luca Coscioni, "possiede" mail parere sul tipo dida utilizzare.Un verdetto a metà, come siamo ormai abituati a leggere, quello che riguarda il marchigiano che, dopo(alias "Mario") è riuscito ad ottenere il via libera alla morte volontaria ma senza avere indicazioni sulle modalità o sul medicinale. Mesi di attesa, anni in molti casi, cause legali alle spalle. Poi, fa sapere l'Associazione Coscioni, Antonio ha ricevuto la risposta sugli esiti delle verifiche effettuate dalla. Questa, con una relazione dettagliata per punti, ha accertato che il 44enne tetraplegico "possiede tutte le condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, ai sensi della sentenza costituzionale sulMacome avvenuto per Carboni, per cui il parere sulle modalità fu inviato, e per Fabio Ridolfi che non ha mai ricevuto la relazione, optando poi pere sospensione di alimentazione e idratazione con Peg. Senza l'indicazione del farmaco infatti – scrive la Coscioni –, oggetto specifico sia della sentenza costituzionale sia dell'ordinanza del Tribunale di Fermo che ha riconosciuto il dovere dell'Azienda sanitaria di procedere alle verifiche, il percorso subisce un altro stop". L'associazione attacca i "tentativi di ostruzionismo nei confronti di Antonio" che "non si fermano alla mancata indicazione del farmaco: il Comitato Etico, nel parere, indica che pur sussistendo tutti i requisiti, incluso quello relativo alla, sia opportuno tentare di". Certo, il parere del Comitato etico non è vincolante e quindi "non può ostacolare il diritto di Antonio di accedere al suicidio assistito alla luce delle condizioni verificate e tutte sussistenti". Insomma se l'Asur non sbloccherà al più presto la situazione questo non potrà comunque impedire ad Antonio di raggiungere quella fine tanto attesa, quella liberazione dalla sofferenza che da troppi anni, ormai, lo tiene bloccato ad unache non è più la sua.