Suicidio assistito, raccolti i 5mila euro necessari all'acquisto del farmaco per 'Mario'

Quanto costa morire? 5mila euro a carico del paziente

"Stato italiano inadempiente sui diritti"

Sì, in termini di denaro proprio. Oltre che, in questo come in altri casi sempre più numerosi in Italia, in termini di sofferenze prolungate e, spesso, inascoltate.(nome di fantasia ormai noto alle cronache), ex camionista marchigiano, 44 anni, completamente paralizzato da 12 a causa di un incidente stradale, è stato il primo ad essere autorizzato, in Italia, a procedere con il suicidio medicalmente assistito . L'ultimo scoglio, o quello che si pensava fosse l'ultimo, è stato quello della scelta – da parte della commissione di esperti istituita dall'Asur Marche – del, lo scorso febbraio. Ora però si scopre che, per essere finalmente "libero di rinascere", Mario dovrà farsi carico di tasca propria dei– il Tiopentone sodico, idoneo a garantire una morte rapida e indolore – e delle apparecchiature per l'infusione.Lo denuncia l' Associazione Luca Coscioni , che assiste legalmente il paziente, ricordando che " in assenza di una legge lodell'assistenza al suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico". Per questo, per garantire il massimo supporto nell'ultimo viaggio a Mario, ha lanciato una raccolta fondi che ha già raggiunto e superato la quota necessaria. "Per poter finalmente scegliere sulla propria vita , 'Mario' deve sostenere una. In particolare, c'è bisogno di uno strumento infusionale che costa 4.147,50 euro", si legge. Sulla pagina Instagram, in serata, arriva la buona notizia: la soglia necessaria è stata ampiamente raggiunta in meno di tre ore. "Grazie ai media che l'hanno rilanciata,ad essere davvero libero di scegliere. Al momento i fondi raccolti hanno, il triplo della cifra necessaria."Ogni risorsa aggiuntiva sarà utilizzata per le altre iniziative volte a promuovere l’eutanasia legale e ilin Italia, comprese le necessità di tutti i casi futuri che chiederanno il supporto dell’Associazione Luca Coscioni e del suo team dei legali”, annunciano Marco Cappato e Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni. "A partire da Antonio , che come Fabio Ridolfi , è costretto a un’attesa infinita per conoscere il parere del Comitato etico dell’Asur Marche sull’idoneità per il suicidio assistito, ma anche per potenziare il servizio del, per fare luce sui diritti alla fine della vita offrendo informazioni altrimenti indisponibili data l’assenza di campagne di comunicazione istituzionali”."A oltre due anni e mezzo dalla, in osservanza del giudicato costituzionale, il compito del Servizio Sanitario Nazionale – dichiarano Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni, e Filomena Gallo, legale e segretario nazionale – si esaurisce con lee delle modalità e il parere del Comitato etico. Aziende sanitarie che rispondono, se rispondono, con tempi lunghissimidi chi chiede di poter accedere al suicidio assistito legalmente in Italia . Il Parlamento potrebbe trovare una soluzione, maed è insabbiato al Senato. Per non fare ricadere l'onere anche economico sulle spalle di Mario e, per il futuro, dei malati nelle sue condizioni abbiamo deciso di farci noi promotori della raccolta dei fondi indispensabili. Esercitiamo così una vera e propria– concludono – di farsi carico del diritto dei propri cittadini di non subire condizioni di sofferenza insopportabile e contro la propria volontà".