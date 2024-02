Sul palco del Festival di Sanremo l’unicità di Drusilla e le altre polemiche: politica e Chiesa protestano

La telefonata di Mattarella ad Amadeus

Un toccante monologo sul tema dell’unicità. È scoppiato il fenomeno Drusilla Foer.

Drusilla straccia Pillon venti a zero…

Achille Lauro e la polemica su crocefisso

Il monologo sul razzismo dell’attrice Cesarini

Le provocazioni ironiche di Checco Zalone

L’ultima polemica, immancabile, sulla droga

Le provocazioni di, che prende in giro un po’ tutti e scatena l’ira di molti. Il monologo dell’attrice sul razzismo , lungo e assai verboso ma azzeccato. Lo scandalo diche si battezza in diretta sul palco, scatenando l’ira della Chiesa cattolica. Il monologo disulla mafia e su Falcone e Borsellino che emoziona. La presenza, scenica e intellettuale , di, che si staglia un gradino sopra tutti gli altri e diventa ‘madrina’ e ‘beniamina’ del Festival. Ma anche la falcidia da Covid e l’abbandono di, che non salirà più sul palco dell’Ariston. L’edizione 2022 del Festival di Sanremo scatena, ovviamente, polemiche a non finire e laci mette del suo ad alimentarle. Ilche surclassa ogni edizione precedente, in quanto ad ascolti ( sulle canzoni non ci pronunciamo) provoca, ovviamente, discussioni a non finire sia suiche tra gli esponenti politici. I quali, dopo essere andati a dormire conuscente e dopo essersi risvegliati con Mattarella ‘nuovo’ Capo dello Stato, sentono l’impellente bisogno di parlare di Sanremo per far credere, a chi ci crede, di essere in sintonia con il. Quello che guarda Sanremo, ma guarda e ascolta pochissimo loro, invece. Ma meglio procedere con ordine, riavvolgendo il nastro delle prime tre serate e analizzandolo.Innanzitutto, bisogna partire proprio da… Mattarella. Ieri, Amadeus ha raccolto non solo il grande(la terza serata è stata vista da 9.369.000 spettatori, con uno share del 54,1%, ennesimo record, si tratta dell’edizione più seguita dal 1997), ma anche unache lo ha commosso . Durante la conferenza stampa della mattina ha ricevuto, infatti, la chiamata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mi ha chiamato e quando ho visto lo 06 prefisso di Roma non volevo crederci. Ilha seguito il Festival e si è complimentato.fatto a lui con l’orchestra che ha suonato il successo di. Ha gradito anche perché ascoltò l’ultimo concerto di Mina. Non dimenticherò mai la sua telefonata”.Dopo tre serate di Sanremo 2022 si può, però, già dire con certezza che è Drusilla Foer di questo Festival. Dimenticate in un colpo solo la muta e l’emozionata Lorena Cesarini, è arrivata lei, sul palco, e in una manciata di uscite si è presa la scena, in perfetta chimica con Amadeus. Non ci voleva molto insomma a metteree soprattutto a ottenere il risultato sperato: tra ironia elegante e pure qualche riflessione, con unpotente sul tema dell’. Una sola pecca: il suo intervento è stato ingiustamente mandato in onda all’1.30.Il momento più alto della partecipazione della Foer è senza dubbio stato il discorso finale incentrato sulla parola 'unicità' in cui ha scardinato preconcetti e cliché anche di chi la voleva a tutti i costi imbrigliata a parlare di. Non è un caso che sia partita da una dichiarazione inaspettata, una: “È una parola che proprio non mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che non mi convince. Quando la verbalizzo sento sempre che tradisco qualcosa. Io trovo chesiano: quando non funzionano più vanno cambiati subito. Ho cercato un termine che potesse sostituirlo e ne ho trovato uno molto convincente: unicità”. E da lì parte lo snodo più intenso del suo intervento: “Tutti noi pensiamo di essere unici. Per comprendere la propria unicità, però, è necessario capire di che cosa è composta. Di che cosa siamo fatti noi. Certamente di cose belle:. Ma non è facilissimo. E queste sono le cose fighe. Immaginatevi i dolori, le paure, le fragilità, una roba pazzesca, non è affatto facile entrare in contatto con la propria unicità. Come si fa a tenere insieme queste cose che ci compongono? Io un modo ce l’avrei. Si prendono per mano tutte le cose che ci abitano: quelle belle, quelle che pensiamo essere brutte, e si portano in alto. Si sollevano nella purezza dell’aria in une gridiamo ‘che bellezza, tutte queste cose sono io, sono io’. Sarà una figata pazzesca. E a quel punto io credo sarà anche più probabile aprirci all’unicità dell’altro e uscire da questo stato di conflitto”. Il suo invito, a questo punto, è un potente messaggio universale: “Date un senso alla mia presenza su questo palco e tentiamo insieme l’atto rivoluzionario, il più grande che si possa fare oggi, che è. Ascoltiamoci, doniamoci agli altri, liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità, vi prego”.E forse, proprio perché andato in onda a ora tarda, per ora, sul suo monologo, la politica tace perché, si sa, i politici si svegliano tardi, ma siamo certi che gli attacchi arriveranno… Solo l’ultimo giapponese nella giungla, il senatore leghista – omofobo e ultracattolico –, già noto per essere diventato il, ci prova: “Gianluca Gori (lo chiama con il nome di battesimo, ndr) è bravo ma di parte. Vorrei che l'ideologia gender e la blasfemia restassero fuori dal festival. Sarebbe bello ascoltare solo buona musica, senza inutili forzature o peggio ancora” detta il solito Pillon alle agenzie, ma francamente il suo è poco più di un flatus voci. Ma il Drusilla show era cominciato proprio con lei che, sul palco si presentae rispedisce al mittente le critiche sulla sua presenza a Sanremo: “Ho pensato di fare qualcosa di un po’ eccentrico, per mettere allegria. Ma anche per gentilezza, per tranquillizzare quelli che avevano paura, sai. Sicché mi sono travestita”. Drusilla, dunque, batte Pillon a mani basse, sostanzialmente ignorandolo e surclassando.Fiorello l’aveva predetto: "Chissà cosa diràdella performance di Achille Lauro ". E puntualmente, un minuto dopo lo show nello show, con l’artista in pantaloni di pelle (firmati Gucci, ovviamente) edopo aver finito di cantare Domenica, ha innescato una quantità di polemiche da recordman. In un colpo solo questa volta lo hanno attaccato, alcuni(tra cui l’importante monsignor Ravasi), il catto-ultrà. Il suo show non è piaciuto al, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha spiegato via Twitter: "II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso". Gli fa eco monsignor Suetta,, che verga in mattinata un lungo comunicato in cui parla di "indecoroso scempio" e di "" in un contesto "insulso e dissacrante".Non ci va giù più teneramente, il senatore di Fratelli d’Italia, che peraltro è valdese, ma che parla apertamente di. "Achille Lauro profana il sacramento del battesimo mentre il coro gospel canta 'AlleluXX'. Ma che bravo! Quelli che chiedono il rispetto e la tolleranza. Pagato con il canone! Vergogna!". Mario Adinolfi se la prende con Lauro ma pure con i vertici Rai: “Non hanno nulla da dire a sette milioni diche vanno a messa tutte le domeniche e a decine di milioni di battezzati che devono vedersi irridere il loro sacramento in modo così, calata a ‘marchetta’ dentro la logica del marketing?", si chiede l’esponente dell’autoproclamato (sic) Popolo della famiglia. Tanteper un gesto, in effetti, eccessivamente provocatorio. Forse la critica più azzeccata è quella diche ha detto come il cantante siache porta sul palco. In effetti, l’effetto deja-vu, in Achille Lauro, c’è…Tornando ancora più indietro, nelle serate, accanto ad Amadeus, durante la seconda puntata del Festival di Sanremo c’è. L’attrice ha aperto la serata con un monologo. Ha raccontato che “Fino ad oggi, a scuola, sul tram, a lavoro, nessuno aveva mai sentito l’urgenza di dirmi che avessi. E invece, quando Amadeus ha dato la splendida notizia che sarei stata qui, certe persone hanno sentito proprio questa. Evidentemente per alcuni il mio colore della pelle è un problema.Vi leggo alcune frasi che hanno scritto sui social: ‘, l’hanno chiamata lì perché nera’, “È arrivata’, che brutta parola. Lo ammetto, ci sono rimasta male perché non c’ero abituata. Poi mi sono anche arrabbiata. Ma mi è rimasta dentro una domanda:Io non sono qui per darvi una lezione, non ne sarei neanche capace. Sono una persona che quando non sa una cosa va subito a informarsi. Amo leggere e informarmi. Come ho fatto ad esempio con l’autore di questo libro qui: lui è Tahar Ben Jelloun, è uno scrittore marocchino”. Parte poi una lunga citazione da ‘’ per concludere che “Il razzismo crede che lo straniero appartenga adma ha completamente torto”. Anche qui nessun politico o partito ha avuto il coraggio di commentare o criticare l’attrice, che, al massimo, ha ecceduto in lunghezza…C’era, infine, grande attesa persul palco del Teatro Ariston. E non ha deluso, non solo per i grandi ascolti, ma anche per ie quantità di commenti. Il comico pugliese ha scelto la modalitàper rompere il ghiaccio. Accompagnato da Amadeus, voce narrante al leggio, ha raccontato la sua. Sulle note del grande successo di Mia Martini Almeno tu nell’universo, Zalone ha cantato:“Io che sarei diverso, chenell’universo”. E qui il comico è stato difeso – udite udite – dalla leader di Fratelli d’Italia,, che ha detto: “Trovo un po’ surreale che al festival di Sanremo si possa insultare Dio e non si possa, mi pare che Checco Zalone l'abbia fatto con una chiusura molto difensiva nei confronti della realtà” ha detto, criptica, Meloni. Un altro sketch di Zalone ha invece riguardato il tema del, soprattutto la “presa d’assalto” deialla tv. Vestendo i panni del sedicente virologo di successo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, ha spiegato com’è esplosa la sua carriera nel piccolo paese di Cellino San Marco: "Voglio dire ai virologi: non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio chiama anche a voi”. In seguito una esilarante canzone dal titolo… che ha suscitato però il plauso persino di tanti virologi.“Mi pare evidente che qualche tipo dipossa circolare dietro le quinte: basta vedere alcune esibizioni…”. A insinuarlo è sempre lui Mario Adinolfi, il leader e fondatore del, che è intervenuto a gamba tesa sulla polemica rilanciata nei giorni scorsi dal deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, circa la. Tutto è iniziato quando Mollicone, che è commissario della Vigilanza Rai, ha presentato un’interrogazione alla Commissione proponendo di introdurre l’obbligo diper artisti e conduttori di Sanremo. Una provocazione lanciata sull’onda del dibattito che si era creato per le parole di Ornella Muti . ", e sempre e comunque la combatterò” ha rincarato la dose il leader della Legaper commentare proprio le parole di Ornella Muti, co-conduttrice della serata inaugurale del Festival a proposito dele delle. L’attrice nel corso della conferenza stampa di Sanremo aveva affermato che legalizzare le droghe leggere è la cosa migliore. E la sua opinione l’ha ampiamente argomentata: "Io spingo l’aspettodella cannabis, non spingo assolutamente l’aspetto ludico della canna. Mi spiace della polemica, addirittura pensano che io giri per il backstage donando canne, è triste…".L’attrice ha provato a spiegare quelli che secondo lei sono iche deriverebbero dalla legalizzazione e poi ha chiarito: "Io, sono una madre, sono una nonna, sono consapevole dei pericoli, ma credo che legalizzare le droghe leggere sia la cosa migliore. C’è tutto un giro pericoloso e si trovano cose ben più pesanti – ha argomentato – meglio avere la possibilità di ottenere ricette. Il vino lo possiamo bere tutti e nessuno si preoccupa. I ragazzini vanno incontinuamente. Bisognerà capire legalizzando cosa succederà". I radicali, però, commentano la vicenda pubblicamente con il deputato, tra i promotori del referendum sulla cannabis , ringraziano Ornella Muti "per aver portato a Sanremo con stile e garbo il suo impegno civile". Insomma, come sempre, Sanremo è luogo di polemiche, anche roventi, ma per fortuna lancia temi diforti, almeno da alcuni anni. Non solo canzonette, ecco.