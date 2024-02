Texas, la politica 'Non dire trans' passa in un distretto scolastico del Paese

La politica approvata nel sobborgo di Dallas

fluidità di genere è proibita in tutte le classi. Anche per quelli al di sotto della sesta elementare è ora vietato parlare di orientamento sessuale e di identità di genere , mentre qualsiasi conversazione sullaè proibita in tutte le classi.

"Puoi parlare di Babbo Natale, ma non puoi parlare dei gay agli studenti"

Ci sono migliaia di persone in questo distretto che sono LGBTQ, che vivono qui, che sono contribuenti”, ha detto un padre indignato.

"Mi sono trasferito in un altro distretto quest'anno a causa della cultura della paura che continuate a creare", ha detto uno studente. "Faccio parte della comunità LGBTQ+, così come molti dei miei amici che rimangono nelle scuole GCISD. Le politiche che proponete li stanno mettendo in pericolo. Quindi, di cosa abbiamo paura? No, lasciami riformulare. Di cosa hai paura?"

Unha approvato una nuova politica che, la discussione in classe sull' orientamento sessuale e sulla partecipazione agli sport per le persone transgender Il distretto scolastico indipendente di Grapevine-Colleyville, che si trova in un ricco sobborgo diha approvato la politica con un voto di. Secondo le nuove regole, gli insegnanti dovranno fare riferimento agli studenti solo in base aiche corrispondono al loro, indipendentemente da ciò che il genitore del bambino ha richiesto.Quasisi erano iscritte per parlare alla riunione regolarmente programmata dal Consiglio di fondazione, durata otto ore. Studenti, genitori, alunni e attivisti esterni hanno però avuto solo sessanta secondi per esprimere la propria opinione sulle politiche proposte prima del voto finale. Il presidente del consiglioha insistito sul fatto che la nuova politica fosse un "riflesso della legge del Texas e dei valori della comunità", ma non tutti i genitori erano contenti."Puoi parlare di Babbo Natale, maagli studenti di quinta elementare. È incredibile: ti comporti come se le persone non esistessero.Grapevine-Colleyville è solo l'ultimo distretto scolastico negli Stati Uniti ad agire su questioni di guerra culturale, tra cui lae il divieto di libri controversi in biblioteca. Una scuola cristiana in Florida la scorsa settimana ha implementato regole simili sui pronomi di genere, ma ha fatto un ulteriore passo avanti dicendo che agli studenti gay e transgender